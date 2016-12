Jeden Freitagmittag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Jeder hat (s)eine Lieblings-Scheibe, auch die ka-news-Crew bildet da keine Ausnahme.

Guns 'N' Roses - "Appetite For Destruction"

Gibt es in Zeiten von Spotify, google music und Co. eigentlich noch Lieblingsplatten? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine CD geschweige denn eine LP ein- beziehungsweise aufgelegt habe. Dennoch gibt es Alben, die ich auf wundersame Weise immer vollständig von Abspielgerät zu Abspielgerät gewandert sind. Eines davon stammt aus dem Jahr 1987: "Appetite For Destruction", das Debüt-Album von Guns 'N‘ Roses.

Noch heute kann ich zu jedem der Stücke die passende Tracknummer auswendig aufsagen. So herrlich rotzig, ungehobelt und dahingeworfen das Album beim ersten Hören klingt, so zeitlos sind Songs wie "Paradise City" (Track 6), "Sweet Child O' Mine" (Track 9) oder "Rocket Queen" (Track 12) bis heute. Dabei ist es gerade diese Ambivalenz, die "Appetite For Destruction" ausmacht. Die Musik wollte niemanden gefallen und gefiel gerade deswegen so vielen. Bis heute wurde das Album mehr als 30 Millionen Mal verkauft und gilt damit als eines der meistverkauften Rockalben überhaupt. Wenn Ihr mich fragt: zu recht! - Felix Neubüser, Geschäftsführer

Morrissey - "Viva Hate"

Wenn mich jemand nach der wichtigsten Platte meines Lebens fragt, ist meistens "Viva Hate" von Morrissey die Antwort. Das erste Solo-Album des ehemaligen Sängers der Band The Smiths ist 1988 erschienen und war eigentlich so meine Einstiegsdroge. Seit "Viva Hate" kaufe ich Musik und gehe regelmäßig auf Konzerte. "Suedehead" und "Everyday Is Like Sunday" sind die zwei Klassiker, die wohl auch in Deutschland mittlerweile jeder Musikinteressierte kennt, aber eigentlich sind alle zwölf Songs Meilensteine der britischen Indie-Musik und Lieder wie "Margaret On The Guillotine" über Margaret Thatcher fast schon ein bisschen Zeitgeschichte.

Ich war als Teenager ein richtig extremer Morrissey-Fan, bin quer durch Europa zu Konzerten gereist und habe so genannte "Conventions" besucht – mit anderen Fans in Kontakt zu kommen, war in den Zeiten vor Internet und Handy nämlich gar nicht so einfach. Und genau deshalb ist "Viva Hate" auch heute noch für mich ein ganz wichtiges Album – ein Leuchtturm der Independent-Musik, der sich stilistisch mittlerweile vielleicht ein bisschen überlebt hat, aber auf jeden Fall eine liebe Erinnerung an Brieffreundschaften, erste Liebe und jugendlichen "Fanatismus" ist. - Heike Schwitalla, Freie Redakteurin

Coldplay - "A Rush Of Blood To The Head"

Schon der Vorgänger und Debüt-Edelstein "Parachutes" war unglaublich gut und intensiv, mit "A Rush Of Blood To The Head" kulminierte dann das Ganze - im Positiven. Es ist tatsächlich ein Album ohne irgendeine Schwäche, jeder Song für sich könnte eine überragende Platte anführen - sei es das drängende "Politik", die Halb-Ballade "Green Eyes", das Melodiewunder "The Scientist" oder die vielgespielte Hit-Single "Clocks". Zudem beinhaltet die Scheibe das Lied meines Lebens: "In My Place" ist und bleibt der beste Song, den ich bisher hören durfte - schlicht und einfach perfekt! - Toby Frei, Ressortleiter Kultur

Annett Louisan - Gesamtwerk

Rockmusik und ein wenig Pop, Musik zum Mitwippen und Tanzen - gute Laune spüren, das ist mein Ding - eigentlich. Meine Lieblingsplatte fällt aus der Reihe. Sie gehört nicht zu der Art Musik die ich für gewöhnlich höre und dennoch greife ich in bestimmten Situationen, immer wieder auf genau diese Platten zurück. Platten, Plural? Ja, es ist nicht nur die eine Platte von Annett Louisan, sondern Songs aus allen sechs Alben der Chansonsängerin, die mir in vielen Lebenslagen direkt aus der Seele sprechen. Für gewöhnlich sind es die hipperen Töne, die bei mir Anklang finden, doch Annett Louisans Songs gehen tiefer, sehen in einen hinein und umarmen, geben Verständnis, Trost und auch Mut. Keines der sechs Alben sticht besonders hervor, denn alle sind auf einem hohen Level und berühren einen genau so, wie es Musik tun sollte. - Melanie Hofheinz, Freie Redakteurin

Megaloh - "Endlich Unendlich"

Sein Name ist Megaloh: M-E-G-A-L-O-H. Erstmals wirklich von ihm gehört hab ich kurz vor dem "Openin Festival" 2014 in Mannheim. Ich fand seine Musik und seine Texte schon von vorneherein überragend. Besonders seine Texte haben es mir angetan, weil er sich damit meiner Meinung nach deutlich von der deutschen Rapkultur abhebt. Als ich ihn dann auf dem "Openin" das erste Mal live sah, war ich total von ihm begeistert. Mega Typ mit mega Energie. Bei Megaloh ist der Name einfach Programm und deswegen gehört sein Album "Endlich Unendlich" für mich definitiv zu meinen Lieblingen. - Dennis Hoffmann, Mediaberater

Udo Lindenberg - "Stärker als die Zeit"

Das 36. Studioalbum(!) des Panik-Präsidenten! Und was für eines. Udo Lindenberg ist 70 Jahre alt und gut. Andere in der Branche sind nur jung! Der Albumtitel ist Programm: "Stärker als die Zeit" ist nicht nur eines der erfolgreichsten deutschen Alben des Jahres, es ist für mich auch eines der besten. Udo, die selbsternannte Nachtigall, mal nachdenklich, mal rockig, wie in den guten alten Zeiten! Geradlinig, stimmig und authentisch.

Anspieltipps: "Durch die schweren Zeiten", "Plan B", "Einer muss den Job ja machen!" Uwe Suhm, Bereichsleiter jobs-im-südwesten.de

"Good Night, And Good Luck" - Soundtrack

Obwohl ich den Film immer noch nicht gesehen habe, diesen Soundtrack finde ich so klasse, dass ich jederzeit anhören, mitsingen, entspannen kann, egal, was für eine Stimmung, dieses Album passt einfach immer! - Samantha Waldenmeier, Mediaberaterin

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei