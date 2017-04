Mit über 70 Musikern ist das Polizeimusikkorps Karlsruhe das größte Polizeiorchester in Deutschland. Wer sich die Musik der Hobbymusiker der Schutz- und Kriminalpolizei, ehemaliger Militärmusiker und Angehöriger ziviler Berufsgruppen nicht entgehen lassen will, sollte am Sonntag nach Neuenbürg.

Musik, Gesang und Orgelklänge präsentiert das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung von Polizeihauptmeister Volker Grabetz beim Benefizkonzert am kommenden Sonntag, 9. April, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Neuenbürg. Der Eintritt ist frei. Die Spenden kommen dem Erhalt des historischen Kirchengebäudes zugute.

"Dies ist der erste Auftritt des Polizeimusikkorps nach dem plötzlichen Tod des Dirigenten Heinz Bierling im vergangenen November, der das Polizeiorchester über 25 Jahre lang höchst erfolgreich geleitet hatte", heißt es in der Pressemeldung der Polizei.

Geboten wird nach Angaben des Musikkorps ein abwechslungsreiches Programm, bei dem bekannte klassische Werke, zum Beispiel von Johann Sebastian Bach ("Jesus meine Freude") und Wolfgang Amadeus Mozart ("Ave Verum") ebenso präsentiert werden wie aktuelle weltliche Lieder. "Dabei werden die beiden Sängerinnen, Polizeihauptmeisterin Claudia Pontes und deren Cousine Susanne Kunzweiler, besondere Akzente setzen. So beim emotional berührenden "Hallelujah" von Leonard Cohen oder beim fetzigen "I Will Follow Him" aus dem Film "Sister Act"", so die Veranstalter weiter.

Für die passenden Orgelklänge sorgt der Organist des Musikkorps, Holger Becker. Ein ganz besonderes und raumfüllendes Klangerlebnis erwartet die Besucher, wenn beim Bach-Klassiker "Toccata in d-Moll" mal feinfühlige und mal kraftvolle Orgelklänge auf das mächtige Volumen von Deutschlands größtem Polizeiorchester treffen.