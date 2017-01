Franz Hohler gehört zu den bedeutendsten Schweizer Autoren der Gegenwart, zudem hat er sich als Kabarettist mit und ohne Cello eine herausragende Stellung erworben.

In seiner Lesung am Donnerstag, 9. Februar, spaziert Franz Hohler im Sandkorn-Studiotheater durch sein reichhaltiges literarisches Gesamtwerk (Beginn 20.15 Uhr). In seinen Geschichten löst sich die Wirklichkeit unmerklich auf und macht Ereignissen Platz, die sich unserer kühlen Logik entziehen und widersetzen.

Dennoch sind Hohlers nachdenklich machende Spaziergänge stets heiteren Charakters, mit reichlich Charme und Witz. Das Sandkorn führte übrigens schon vor 30 Jahren ein Stück Hohlers ("Die Lasterhaften") auf, woraus sich das erfolgreiche Kabarett-Duo rastetter & wacker entwickelte. Informationen und Tickets gibt's im Internet (www.sandkorn-theater.de).

Termin: Donnerstag, 9. Februar, 20.15 Uhr, Sandkorn-Studiotheater, Karlsruhe

