Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Philipp Poisel ist ein Großmeister des sensiblen deutschen Songwriter-Pop, ach was, er ist ein/das Genie dieser Sparte!

Liebe Musik-Freunde,

Philipp Poisel hat mich von Beginn seiner Karriere (2008) über die Maßen begeistert, so einfühlsam hat sonst keiner dem deutschen Singer/Songwriter-Pop seinen brillanten Atem eingehaucht - man denke hierbei an die erste hochatmosphärische und wunderschöne Single "Wo fängt dein Himmel an?" oder auch die gefühlvollen Konzerte - jeder, der mal ein Poisel-Gig live erlebt hat, wird die zugegebenermaßen jubilierenden Worte des Autors nachvollziehen können ...

All Killers, No Fillers!

Die zweite Platte "Bis nach Toulouse" (2010) war dann sogar noch besser, ausgefeilter, reifer, die Melodien griffen noch stärker nach Kopf und Gemüt - ein überaus starkes Album: All Killers, No Fillers! Kann man solch großartige Werke egalisieren respektive übertreffen? Mit "Mein Amerika" kommt nun Poisels drittes Studio-Album in die (digitalen) Stores, und man darf gespannt sein, wie gut sich dieses Produkt nach diesen Vorläufern schlägt ...

"Mein Amerika" beginnt mit den ersten Takten von "Erkläre mir die Liebe" - und man erkennt und hat sofort dieses spezielle Feeling, ein Universum voller Gefühl. Ein bisschen Gitarren-Gefrickel, fast schon ein leichter Electro-Beat und Poisel-Kopfstimme - was will man mehr! Natürlich gibt es beim gebürtigen Ludwigsburger mittlerweile oft ähnliche Melodiebögen, aber wenn diese so gut sind wie die seinen, darf das auch so sein, sie bleiben zauberhaft schön.

"San Francisco Nights" ein schöner Indian-Summer-Track

"Roman" glänzt mit umfangreicher Befindlichkeits-Lyrik - was soll's, es gibt Schlimmeres als gefühlsbetonte Texte, diese passen wie angegossen zur Musik. "Mein Amerika" nimmt uns dann (textlich) anhand von sphärischen Saitenklängen mit auf eine Reise durch die Vereinigten Staaten. Und das folgende "Geh nicht" ist eine wunderbare (Power-)Ballade, ohne Zweifel ein echter Höhepunkt und mit der stärkste Track des Albums.



"Wir verbrennen unsere Träume nicht" wartet mit choralen Gesängen auf, und "San Francisco Nights" ist eine eher untypische Poisel-Nummer, aber cool und treibend, ein schöner Indian-Summer-Track mit Luisa Barbarro im Duett. "Wenn die Tage am dunkelsten sind" klingt dann auch wieder deutlich mehr nach dem Liedermacher, sehr gefühlvolle, fast schon zärtliche Musik mit zerbrechlich-verstörender Stimme gesungen - großartiger Track!

Mutig, aber immer noch ganz klassisch Poisel

Bei "Für immer gut" machen wir es uns ganz einfach: Der Song ist für immer gut! "Bis ans Ende der Hölle" glänzt als Piano-Ballade mit Hitcharakter - für mich der beste Song des Albums! "Das kalte Herz" schlägt in die gleiche Kerbe: "Ich und ein balladeskes Klavier" mit passendem Streicher- und choralem Support. "Ein Pferd im Ozean" beschließt dann "Mein Amerika", entspannter und positiv gesinnter Westcoast-Sound, locker-flockiger und gut gelaunter Pop-Sound mit schöner Hookline!

Sie ist durchaus mutig, ein wenig experimentell(er), aber immer noch eine ganz klassische Philipp-Poisel-Platte - fragil und doch kraftvoll! Wenn ich an Poisel denke, denke ich an das wunderbare Leben, das so schnell zu Ende gehen kann, so "Fragile As China", wie es einst der Liedermacher Julian Dawson beschrieb. "Mein Amerika" ist trotz seiner Vielfalt ein homogenes Album mit zauberhaften Melodien und einer Todesangst (aber auch -Faszination), die Poisel schon früher besang.

"Mein Amerika" ist ein gutes, ein wirklich gutes Album!

Jedes Lied dieser Scheibe erzählt eine eigene Geschichte - und im Endeffekt bleiben da ein Dutzend hymnenhafter Songs, die Lust auf (noch) mehr Poisel machen. Natürlich ist vieles stilistisch durchaus bekannt, aber schleift sich das auf Dauer ab? Ich denke und hoffe nicht! "Mein Amerika" ist ein gutes, ein wirklich gutes Album!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

www.philipp-poisel.de