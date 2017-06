Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Dass die Beatles die einflussreichste (Pop-)Band aller Zeiten waren und sind, wird keiner ernsthaft bestreiten. Jetzt wird ihr wichtigstes Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" runde 50. Zeit für eine Laudatio voller Inbrunst!

Liebe Beatles-Freunde,

mir hat damals in jungen Jahren mein Vater die Brillanz dieses Meisterwerks näher gebracht, es war seinerzeit die erste Platte, die er als Jugendlicher für mühsam erspartes Geld erstanden hatte - und er wusste schon damals sofort, welch' Schätzchen er da in Händen hielt! Machen wir's wie auf Vinyl und beginnen mit Track Eins auf Seite Eins ...

Es beginnt energetisch und vielstimmig/vielschichtig mit dem titelgebenden "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" und geht dann fließend in den Klassiker "With A Little Help From My Friends" über, im Original von Drummer Ringo Starr simpel intoniert und 1969 von Joe Cockers Organ genial veredelt. "Lucy In The Sky With Diamonds" ist sowieso einer der besten Songs, den die Pilzköpfe je geschrieben haben - ob drogenverherrlichend (Lucy In The Sky With Diamonds) oder nicht, daran scheiden sich bis heute die Geister.

"Within You Without You" vom Gitarristen Harrison

"Fixing A Hole" und "Getting Better" sind wunderbar einfache Pop-Nummern, aber hey, mehr braucht's nicht, wenn man solch güldene Melodien in der Hinterhand hat. "She's Leaving Home" ist auch inhaltlich ein todtrauriges Stück Musik, für mich ein beeindruckende Ballade und ein echtes Kleinod. Und "Being For The Benefit Of Mr. Kite" kommt folgend als relaxter Pop-Song erster Güte daher. Dieses Album hat einfach keine Schwachstelle!

Übrigens sind alle Songs vom unvergleichlichen Duo Lennon/McCartney geschrieben und komponiert worden, die Ausnahme bildet zu Beginn der B-Seite "Within You Without You" vom legendären Gitarristen George Harrison (der übrigens später auch solo mit "Here Comes The Sun" reüssierte). Die Nummer fällt qualitativ aber definitiv nicht ab, im Gegenteil, das deutlich von indischer Musik beeinflusste Stück ist großartiger, psychedelischer Sound.

"Sgt. Pepper's" ist DER Klassiker der Pilzköpfe

"When I'm Sixty-Four" ist (auch lyrisch) ein geradezu putziger Song übers Älterwerden, und nebenbei ein echter Mini-Hit. Eine augenzwinkernde Hommage an eine Politesse ist "Lovely Rita", natürlich wieder ausgestattet mit wunderbarer Melodie. Hymnisch, aber auch leicht verstörend gerät dann "A Day In The Life" als Albums-Abschluss.

Die Beatles waren mit "Sgt. Pepper's" (1967) defintiv auf dem Zenit ihres Könnens, auch privat und bandintern ging es danach bergab beziehungsweise auseinander - mit "Let It Be" kam 1970 noch ein großer Moment! Aber: jedes Lied auf der 1967er Platte ist ein Hit, ein Klassiker, man kommt aus dem Loben nicht heraus. Die Scheibe gilt zudem als eines der ersten Konzeptalben der Pop-Historie, dazu mit einem Artwork versehen, welches einen mehrmals beobachten lässt. Kurzum: "Sgt. Pepper's" ist DER Klassiker der Pilzköpfe, und ja, mindestens eines der besten Alben aller Zeiten!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei