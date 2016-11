Kurz bevor am 24. November der Ticketvorverkauf für Das Fest 2017 traditionell um 11 Uhr auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt beginnt, gaben die Das Fest-Macher am gestrigen Dienstagabend die ersten Acts bekannt: Sowohl die Donots als auch die Sportfreunde Stiller werden dabei sein.

Die höchst melodiöse Amy MacDonald, die energetischen LaBrassBanda und die sympathischen Sportfreunde Stiller werden im Sommer 2017 Topacts auf Süddeutschlands größtem Familienfestival vom 21. bis 23. Juli sein. Ebenfalls bei Das Fest 2017 werden auch die punkigen Donots sowie Äl Jawala auf der Hauptbühne spielen.

Die Sportfreunde Stiller sind dabei bei Das Fest 2017!

Anfang 2017, so hat es Amy MacDonald angekündigt, bringt sie nach viereinhalb Jahren wieder eine neue Platte heraus. Es wurde auch Zeit für Neues, denn das letzte Album von Amy Macdonald - "Life In A Beautiful Light" - war bereits 2012 erschienen. In Deutschland landete sie mit ihrem Folk-Pop damals direkt auf Platz eins der deutschen Charts. Bereits als 18-Jährige wurde die Schottin berühmt, als sie mit ihrem Debütalbum "This Is The Life" die Charts eroberte. Das Fest 2017 wird Amy MacDonald dann am Sonntag abschließen.

Schon groß drin in den aktuellen Charts sind die Sportfreunde Stiller, deren neues Album "Sturm & Stille" vor knapp einem Monat erschien und gleich auf Platz Eins der deutschen Albumcharts schoss. Nun kommen die "Sporties" wieder nach Karlsruhe zu Das Fest, wo sie bereits 2008 gastierten.

Und so ist auch die Frage beantwortet, welche die Sportfreunde bei ihrem Tourauftakt am Freitag im Substage stellten: "Wo sollen wir 2017 in Karlsruhe spielen?" Natürlich auf dem Hügel! Und zwar als Headliner am Freitagabend. 20 Jahre ist es nun her, dass drei bayerische Jungs den Schritt vom Fußballplatz in Germering auf die Bühne machten und die Sportfreunde Stiller wurden. Ihrem Stil sind sie seither weitestgehend treu geblieben.

Die Donots fungieren als Fest-Opener!

Mit Volldampf wird Das Fest am 21. Juli 2017 loslegen. Als Fest-Opener werden es die Donots bereits am späten Nachmittag mächtig krachen lassen. Seit 20 Jahren auf den Bühnen unterwegs, spielen sie in diesen Tagen ihr ungefähr 1.000. Konzert. Eines dieser 1.000 spielte die Punkrock-Band aus Ibbenbüren bereits bei Das Fest. Im Jahr 2012 sprangen sie kurzfristig für Jupiter Jones ein.



Karlsruhe ist 2017 Ausrichter der "Heimattage Baden-Württemberg". Aus diesem Anlass haben sich die Festivalmacher einen lang gehegten Wunsch erfüllt und eine der angesagtesten Festivalbands gebucht:

Vom Chiemsee kommen LaBrassBanda am Sonntagabend an den Mount Klotz.

Die Blasmusikkapelle ist das, was es gibt, wenn Wahnsinn und Virtuosität aufeinandertreffen. Die Kapelle gibt es seit 2007 und sie selbst bezeichnen ihre Musik ironisch auch als Bayerischen Gypsy Brass oder Alpen Jazz Techno. Aber egal, wie die Musik genannt wird - unwillkürlich fangen Körper an zu zucken und ihre Konzerte verwandeln Konzerthallen und Festivals in brodelnde Massen.

Ticketverkauf für Das Fest 2017 beginnt am 24. November

Ebenfalls einen Bogen zu den "Heimattagen" spannen Äl Jawala, die gestern in der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen schon einen kleinen Vorgeschmack auf Das Fest 2017 und den Night-Club gaben. Die "Reisenden" oder aber "Fahrendes Volk", so die Bedeutung des Namens des Quintetts aus Freiburg, waren um die Jahrtausendwende unter den Ersten, die Club-Beats und Hip Hop mit wilden, orientalischen Bläsersätzen kombinierten.

Inzwischen rocken Äl Jawala Konzertbühnen vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer und scharen selbst nach dem Höhepunkt des sogenannten "Balkan Hypes" eine stetig wachsende Fangemeinde um sich und tourten bis nach China, Jordanien und Kanada.



Der Ticketverkauf für Das Fest 2017 beginnt am 24. November. Karten für fünf Euro gibt ab es ab 11 Uhr bei der Weihnachtshütte der veranstaltenden Karlsruhe Event GmbH auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt (Friedrichsplatz, Stand 63) solange der Vorrat reicht, sowie bei ausgewählten Filialen der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, den Geschäftsstellen der Badischen Neuesten Nachrichten und an weiteren Verkaufsstellen, die auf der Webseite von Das Fest (www.dasfest.de) aufgeführt sind. Zudem gibt es Tickets über den Online-Ticketshop über www.tickets-dasfest.de und über www.eventim.de. Hier kommen zum Ticketpreis noch die Versandkosten und gegebenenfalls weitere Gebühren dazu.

Termin: 21. bis 23. Juli 2017, Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

