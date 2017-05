Jeden Freitagmittag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Es schlägt wieder laut und vernehmlich, das Club-Herz Karlsruhes, und zwar mitten in der Stadt.

Liebe Club-Freunde,

die Monk Bar in der Hirschstraße geht da rein, wo es lange gefehlt hat - eine stilvolle Mischung aus Club und Bar, manchmal mit Musik zum Tanzen oder einfach Genießen! Und dank der Weltläufigkeit und dem weitgreifenden Netzwerk von Monk-Macher Shahrokh Dini kommen auch wieder (wie zu seligen Mood-Lounge-Zeiten) große Namen für vergleichsweise kleines Geld in die Fächerstadt.



Apropos Shahrokh Dini: der 50-Jährige ist unermüdlich dabei, Geschmack in der Fächerstadt zu platzieren und zu installieren. Daher ist immer wieder interessant, die klare und ungeschminkte Meinung des Karlsruher DJs zu hören - genau deshalb treffen wir ihn ab und an zum Gespräch und zur Einschätzung der (kulturellen) Lage in Karlsruhe. Also rein in den Dialog mit ka-news-Kulturredakteur Toby Frei.

Nach einem Jahr - wie läuft die Monk Bar, bist Du zufrieden?

Shahrokh Dini: Gerade haben wir einen super ersten Geburtstag gefeiert. Ein Jahr lang hatten wir tolle Events und Parties mit namhaften internationalen Künstlern, aber auch Locals. Es wurde viel getanzt (lacht). Trotzdem gibt es unter der Woche wenig Bar-Kultur außer das klassische Feierabendbier in einer rustikalen Eckkneipe.

Bei uns ist es zwar auch sehr gemütlich, aber auch fürs Auge schön und besonders. Ich wurde schon einige Male gefragt, welchen Innenarchitekt ich engagiert hätte (lacht). Das Konzept mit getrennten Bereichen für Raucher und Nichtraucher geht super auf. Auch unsere neuen Formate wie Swing-Tanzabende eignen sich neben zusätzlichen Live-Events hervorragend als Ergänzung zu unserem Programm.

Ist das Monk (wie angedeutet) Dein letzter Versuch in Karlsruhe?

Wenn ich unterwegs bin, fragen mich alle "wieso Karlsruhe?". Ich glaube immer noch, dass die Stadt so einen Ort wie die Monk Bar braucht, und das Feedback der Monk-Liebhaber und -Gäste spricht Bände. Allerdings bedeutet es nicht automatisch, dass Idealismus sich auch trägt und überleben kann. Noch sind wir aber optimistisch. Es kann ja nicht sein, dass man für einen guten Bar-Abend erst nach Berlin oder München fahren muss.

Welche Einrichtungen schätzt Du in Karlsruhe und wie findest Du die Club-Landschaft in Karlsruhe allgemein?

Ich schätze die reiche Kulturlandschaft mit den großen Institutionen wie ZKM, HfG, Staatstheater und so weiter, aber auch die große Anzahl subkultureller Events, die nicht unbedingt an Institutionen angedockt sind. Das ist sehr wichtig für die Vielfalt in einer Stadt. Die Club-Landschaft sieht dagegen eher mager aus, zumindest was ich unter Club verstehe.

Ich möchte mich nicht an Abifeiern zurück erinnert fühlen, wenn ich Lust habe, auszugehen. Ich möchte keine billigen Getränke trinken, um mir einen möglichst effektiven Rausch zu verpassen. Wenn ich Zeit habe, schaue ich gerne im Electric Eel oder der Fettschmelze vorbei und freue mich auf die Kollegen, die sich in der Stadt genauso für Innovation einsetzen.

Welche Musik hörst Du momentan?

Zuhause läuft ziemlich viel von Jazz bis hin zu elektronischer Musik. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht nur in eine Richtung "umhört", sondern immer offen ist für neue Ideen.

Gibt es in Karlsruhe interessanten DJ-Nachwuchs?

Ja, den gibt es. Ich versuche auch den jungen DJs eine Möglichkeit zu geben, sich in einem "erwachsenen" Ambiente auszuprobieren und gebe auch die ein oder anderen Tipps und Erfahrungen weiter.

Zu guter Letzt: Was macht die eigene Musik?

Ich bin mit der Monk Bar ziemlich gestresst und habe viele Gig-Anfragen abgesagt, aber ich fange wieder an zu produzieren und auch die wichtigen Gigs wieder umzusetzen ...

