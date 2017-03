Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Ich bin ja ein großer Genesis-Fan, vor allem in den 1970ern hat die Truppe um (Schlagzeuger und später Lead-Sänger) Phil Collins epochale Platten abgeliefert.

Liebe Musik-Freunde,

Genesis-Klassiker wie "Foxtrot" (1972), "The Lamb Lies Down On Broadway" (1974) oder die geniale Scheibe "A Trick Of The Tail" (1976) sprechen für sich, natürlich hat Phil Collins auch solo großartige Platten releast, man denke an "Face Value" (1981) oder auch "... But Seriously" (1989), auf der quasi jeder Track ein Klassiker ist: "Do You Remember", "Colors" oder die Hit-Single "Another Day In Paradise", um nur einige zu nennen. Ob die Demission Peter Gabriels der Prog-Art-Rock-Gruppe Genesis gut getan hat, darüber streiten sich Fans und Experten auch heute immer noch - ich persönlich halte beide Band-Zeitalter für großartig ...

Die Cover-Band Phil um Sänger Jürgen "Phil" Mayer hat nicht nur alle Hits und Klassiker von Genesis und Phil Collins am Start, neben Chartsstürmern wie "Easy Lover", "Invisible Touch" und "Carpet Crawlers" gibt es für die Fans von Collins & Co. auch den ein oder anderen Geheimtipp zum Wiederhören. Die Band hat sich mittlerweile (über)regional einen grandiosen Ruf erspielt, zum zehnjährigen Jubiläum 2008 gratulierte damals Phil Collins höchstselbst - welch eine Ehre!

Also, reinhören ist angesagt, nicht nur in die "alten" Platten, sondern auch live bei Phil!

Tickets gibt's unter Telefon 0721/3848772 oder online.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 1. April, 20 Uhr, Festhalle Durlach, Karlsruhe-Durlach

www.foerderkreis-kultur.de

www.phil-online.de