vor 29 Minuten Toby Frei Karlsruhe CD-Release: Die großartigen No Sugar, No Cream spielen im Tollhaus

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: No Sugar, No Cream sind so etwas wie die Lieblingsband der ka-news-Kulturredaktion, das wird sich auch mit dem neuen Album "A Bigger Picture" nicht ändern - im Gegenteil!