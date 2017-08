Um das Kapital zu vermehren und die Bürger zum Stiften anzuregen, gibt es jährlich ein Fest in Form eines Bürgerbrunchs der Durlacher Bürgerstiftung für Kultur und Geschichte.

Es wird zum siebten Mal an einem Tag vor dem Großen Brand durch die Franzosen gefeiert. Unter Sonnenkönig Ludwig XIV. wurde die Stadt vom 14. bis 16. August 1689 von französischen Truppen in Schutt und Asche gelegt.



In diesem Jahr wird der Bürgerbrunch am Sonntag, 13. August, erstmals auf dem Alten Friedhof von 11 bis 15 Uhr veranstaltet. Wer zum Brunch kommt, kann seine Getränke und sein Essen selbst mitbringen, dort aber auch Kaffee oder Tee, Brötchen, Brezeln und alles was zu einem späten Frühstück gehört käuflich erwerben. Aber auch für Wein, Sekt, Bier und selbstverständlich nichtalkoholische Getränke ist gesorgt.

Für musikalische Unterhaltung sorgen root5

Für die musikalische Unterhaltung sorgt zu Beginn die Jazzformation root5. Deren Repertoire reicht vom Swing der 30er Jahre bis zu Fusion- und Latin-Stücken der letzten zwanzig Jahre. Die sechs Vollblutmusiker in der Besetzung Gesang (Sabine Reh), Trompete (Frank Stückler), Saxophon (Stefan Märkle), Gitarre (Reinhold Reder), Bass (Martin Kaffenberger) und Schlagzeug (Frank Zuber) versprechen anregende Musik und gute Laune schon am Vormittag.



Wie schon im Vorjahr bereichert das in Durlach bestens bekannte Duo Acoustic Fun mit Reiner Gorenflo und Otto Reif den mittäglichen Unterhaltungspart. Mit ihren Akustikgitarren und ihrem Gesang lassen sie die Musik der 60er bis hin zu den 80er Jahren wieder aufleben. Dazwischen bieten drei Mitglieder des hiesigen Kulturbeirats unter dem Titel "Durlach-Utopie" eine Moritat dar, wie Durlach sein könnte.

Vielfältiges Unterhaltungsprogramm bei freiem Eintritt

Und neben einem Flohmarkt ähnlichen Verkauf der gesammelten "Schätze auf dem Speicher" kann man sich die Ausrüstung, Waffen, Kochutensilien und sonstige Gegenstände der dort in Zelten kampierenden Rittersleut namens Jörg von Nördlingen Ritterschaft Durlach genauer anschauen.



Die Durlacher Bürgerstiftung hofft auf zahlreiche Besucher und auf das richtige Wetter anlässlich dieses vielfältigen Unterhaltungsprogramms bei freiem Eintritt.

Termin: Sonntag, 13. August, 11 bis 15 Uhr, Alter Friedhof, Karlsruhe-Durlach

www.durlacher-buergerstiftung.de