vor 21 Stunden Toby Frei Heike Schwitalla Karlsruhe "Blitz/Krieg": Konzertfotografie von Paul Needham in der Alten Hackerei

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Er ist ohne Frage einer der besten Fotografen der Fächerstadt, sein künstlerischer Stil unverkennbar. Wer mehr von Paul Needhams Fotografie sehen will, kann sich ab dem 20. Mai in der Alten Hackerei seine neueste Ausstellung zu Gemüte führen.