Eine Nachtaufnahme des Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/Archiv

Aby Warburg stammte aus der Hamburger Bankiersfamilie Warburg. Er gründete eine Bibliothek und führte die Ikonografie in die Kunstwissenschaft ein. Zwei der insgesamt 63 Tafeln können das erste Mal seit 1929 wieder so ausgestellt werden, wie Warburg selbst sie vor Augen hatte - mit den Originalabbildungen. Warburg untersuchte mit Hilfe der Tafeln das Nachleben der Antike in der europäischen Kultur.