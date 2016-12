Best Of German Rap: Spax und DJ Mirko Machine kommen nach Karlsruhe

Jeden Freitagmittag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Die beiden waren dereinst (mit) meine größten Helden, zu Zeiten, als noch das Sport-Genie Michael "Air" Jordan die NBA dominierte und Streetball angesagt war.

Jetzt kommt das geniale Duo Spax und DJ Mirko Machine alias Die Profis im Januar in "Die Stadtmitte". Mit im Gepäck: alte Klassiker, Tracks von den beiden Profis-Alben, Songs von der "Privatvorstellung" und jede Menge Freestyles!

Spax - ein Wahnsinnsrapper vor dem Herrn, ein MC, wie es nur wenige gab/gibt in deutschen Landen, da sind so einige wenige, die haben alle Moden überlebt. Kool Savas (der auch bald nach Karlsruhe kommt) ist so einer, auch der geniale Curse, und zu dieser elitären Clique gehören unbedingt auch Spax und DJ Mirko Machine.

Spax' Reimfluss steckt voller Philosophie

Spax' quasi unendlicher Reimfluss steckt voller Philosophie, Statements und Messages, mal kritisch, mal voller Liebe, mal abstrakt; aber immer ehrlich und auf den Punkt - dazu echte DJ-Kunst mit Scratches, die DJ Mirko Machine gekonnt platziert.

Man lasse sich das mal auf der Zunge zergehen: Der Mann (Spax) ist Mitte 40 und immer noch so derbe am Start wie früher, als es das Wunder und die Hochzeit des deutschen Rap (mit Botschaft und Attitüde) gab, zudem Idole wie Stieber Twins, MC Rene und vor allem die Vorreiter und Helden von Advanced Chemistry.

Den Warm-Up an diesem Abend macht DJ Ketch

Also, wer Zeit und ein paar Flocken übrig hat, sollte sich die Show zu Gemüte führen, dies gilt auch für jüngere Semester, die älteren Fans werden eh dabei sein! Tickets für Spax und Co. gibt's hier und an den üblichen VVK-Stellen. Den Warm-Up an diesem wortgewaltigen Abend macht DJ Ketch, Support kommt von Mars Illyricum.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 14. Januar, 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

