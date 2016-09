Anzeige

Double Vision

Mit Albrecht Dürer (1471 bis 1528) und William Kentridge (geboren 1955) begegnen sich zwei Künstler, die im Medium der Druckgrafik überraschende Beziehungen aufweisen. Den Meister der deutschen Renaissance und den global tätigen Gegenwartskünstler verbindet ihr Interesse an Schwarz-Weiß-Techniken und die Beschäftigung mit Fragen von Perspektive und Wahrnehmung.

Dürer formulierte seine Erkenntnisse in einem Lehrbuch und setzte sie in zahlreichen Grafiken um, während Kentridge mit dem Einsatz optischer Geräte und filmischer Techniken experimentiert. Eine direkte Verbindung zwischen den beiden Künstlern stellt das Motiv des Rhinozeros her. Fast 500 Jahre nach der Entstehung des bekannten Holzschnitts von Dürer macht ihn der aus Johannesburg stammende Kentridge zur Grundlage seiner eigenen künstlerischen Vorstellungen.



Die Ausstellung basiert auf dem umfangreichen Bestand an Druckgrafiken von Albrecht Dürer im Kupferstichkabinett der Kunsthalle. Diese werden um zahlreiche Werke aus dem Besitz von William Kentridge und von weiteren Leihgebern ergänzt. Die etwa 110 gezeigten Werke von Dürer und Kentridge erlauben Vergleiche auf inhaltlicher, ästhetischer und medialer Ebene. Parallel zu "Double Vision" zeigt das ZKM Kentridges Projektion "More Sweetly Play the Dance" (2015). Eröffnung der Schau ist am Freitag, 9. September, um 19.30 Uhr.

Black & White

In der Jungen Kunsthalle lernen die Besucher Albrecht Dürer und William Kentridge und ihre Verfahrensweisen und künstlerischen Techniken kennen. Dürer hatte aus seiner Zeit heraus einen völlig anderen Blick auf die Welt als der südafrikanische Künstler William Kentridge und wählte vor allem religiöse und mythologische Bildthemen. Kentridge dagegen, mit den Kenntnissen und Erfahrungen der heutigen Zeit und auch mit dem Hintergrund der Geschichte seines Landes, lässt politische und sozialkritische Bezüge anklingen.



Im Erdgeschoss kann man sich in die grafischen Techniken beider Künstler vertiefen. Die jeweiligen druckgrafischen Verfahren werden hier nachverfolgt, die optischen "Tricks", mit denen William Kentridge arbeitet - wie Guckkästen, Stereoskope oder auch Anamorphosen - entschlüsselt.

Die Werkstätten im Obergeschoss halten ganz wie in Dürers und Kentridges Atelier eine Fülle von Umsetzungsvarianten bereit. Experimentiert wird mit grafischen Techniken wie Zeichnung, Holz- und Linolschnitt oder mit Wundertrommel und Daumenkino. Man kann Geschichten auf bewegten Scheiben erzählen oder Riesenleporellos mit Szenerien bedrucken. Ausgediente Bücher werden neu gestaltet und mit fortlaufenden Bildergeschichten bedruckt, Schattenrisse und Schattentheater gehören ebenfalls dazu.



Die Begleitausstellung in der Jungen Kunsthalle vertieft für Kinder und Jugendliche, aber auch interessierte Erwachsene den Besuch der Ausstellung "Double Vision". Sie ist für alle Schularten und Altersstufen geeignet. Das Führungsangebot wird auf das jeweilige Publikum individuell abgestimmt. Eröffnungsfest in der Jungen Kunsthalle ist am Samstag, 10. September, um, 15 Uhr.

Weitere und umfassende Informationen zu "Double Vision" und der Begleitausstellung "Black & White" gibt es im Netz bei der Kunsthalle.

Termin (Double Vision): 10. September 2016 bis 8. Januar 2017, Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe

Termin (Black & White): 10. September 2016 bis 8. Januar 2017, Junge Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe

www.kunsthalle-karlsruhe.de