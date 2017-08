Mit "Otto Bartning (1883-1959). Architekt einer sozialen Moderne" widmet die Städtische Galerie dem Karlsruher eine große Retrospektive.

Bei Führungen am Donnerstag, 3. August, 12.15 Uhr, Freitag, 4. August, 16 Uhr und Sonntag, 6. August, 15 Uhr, bringt das Museum Interessierten das Werk Otto Bartnings näher. Am Samstag, 5. August, beteiligt sich die Galerie ab 18 Uhr auch an der Karlsruher Museumsnacht.

Termin: 3. bis 6. August, Städtische Galerie, Karlsruhe

