vor 26 Minuten Karlsruhe Badisches Staatstheater: "Händel-Festspiele" 2017 beginnen Mitte Februar

Die "Internationalen Händel-Festspiele" in Karlsruhe feiern Jubiläum! Seit 1978 haben sie sich zu einem "kulturellen Glanzpunkt" in Baden-Württemberg entwickelt und ziehen nun zum 40. Mal Stars und Besucher aus der ganzen Welt in die Fächerstadt.