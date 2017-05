vor 12 Stunden Karlsruhe Ausstellung in Städtischer Galerie: Zeichnungen von Willi Müller-Hufschmid

Der Künstler Willi Müller-Hufschmid war in Karlsruhe als auch (eher gezwungenermaßen) in Konstanz tätig, die Fächerstadt war ihm dabei deutlich lieber und näher - das ist auch klar an seinem ausdrucksstarken Werk abzulesen.