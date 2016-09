Anzeige

Drei Theater befinden sich im ehemaligen Turbinengebaude der Stadtwerke in der Kaiserallee in Karlsruhe: Das Sandkorn-Theater, das marotte-Figurentheater und das Jakobus-Theater. Man hat dem Haus nun einen gemeinsamen Namen gegeben: Theaterhaus. In einem gemeinsamen Flyer informieren die Macher über das gesamte Abendprogramm der drei Theater.

Auch die "Kleinen" in Karlsruhe können einiges bewirken

Man will die verschiedenen Aspekte der drei Theater unter ein inhaltliches Dach bekommen - auch die "Kleinen" in der Fächerstadt können theatertechnisch einiges bewirken, so der Tenor. Zukünftig soll auch programmatisch gemeinsam gewirkt werden - die Idee ist simpel und gut zugleich: Man will Kräfte bündeln und so Synergien erzeugen, die Vernetzung vorantreiben!

Kurz ein paar Eckdaten: Das marotte-Figurentheater besteht seit 1987 mit einer festen Spielstatte in der Kaiserallee. Im Abendprogramm werden jahrlich zirka 80 Vorstellungen gezeigt, bei denen jeweils 90 Zuschauer Platz finden. Im Gegensatz zu anderen Theatern wird in der marotte neben schauspielerischen Elementen mit verschiedensten Figurenarten wie Handpuppen, Tischfiguren, Schattenspiel, Marionetten und Objekten gespielt.

Das Jakobus-Theater ist ein seit 1972 existierendes Amateurtheater und seit den 1980er Jahren im Theaterhaus in der Nottingham Anlage beheimatet. Der Spielplan beinhaltet Stucke moderner Theaterautoren wie Yasmina Reza und Lutz Hubner, Boulevardkomodien wie "Boeing, Boeing" von Marc Camoletti sowie die großen Klassiker von William Shakespeare oder Friedrich Schiller.

Das Sandkorn-Theater ist ein professionelles Privattheater, Mitglied im Deutschen Bühnenverein; Mitglied der ASSITEJ, der Vereinigung fur Kinder- und Jugendtheater in Deutschland und im AK Kinder- und Jugendtheater Baden-Wurttemberg, aktiv in der AG Privattheater Baden-Wurttemberg und in der City Initiative Karlsruhe.

www.theaterhaus-karlsruhe.de