Zum Auftakt wurde wiederum ein reines Beethoven-Programm gewählt- im ersten Teil mit der Ouvertüre zu "Egmont" op. 84 und dem Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37. Der junge Solist ist Florian Glemser, der seine Laufbahn in der Hochbegabtenförderung der Hochschule für Musik Würzburg begann und bereits durch etliche Preise bei internationalen Musikwettbewerben auf sich aufmerksam machte.

Höhepunkt des Abends ist im zweiten Konzertteil Beethovens Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92, eines seiner beliebtesten Werke. Richard Wagner, der die 1813 im Universitätssaal in Wien uraufgeführte Symphonie als 15-Jähriger in einem Leipziger Gewandhauskonzert kennenlernte, bezeichnete das Werk 1849 in seiner Schrift "Das Kunstwerk der Zukunft" als "die Apotheose des Tanzes selbst".

Es spielt die Klassische Philharmonie Bonn unter Leitung von Heribert Beissel, der wie gewohnt um 19.15 Uhr zu einer launig-informativen Programmeinführung einlädt. Die weiteren Konzerte im Kongresszentrum finden am 23. November und 5. Dezember 2016 sowie am 21. Februar und 29. März 2017 statt.

Termin: Montag, 17. Oktober, 19.15 Uhr, Stadthalle (Johannes-Brahms-Saal), Karlsruhe

www.klassische-philharmonie-bonn.de