Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der Bundestagswahl. Das heißt aber nicht, dass in Karlsruhe sonst nichts los war - im Gegenteil!

Portugal. The Man sind eine tolle Band und überzeugten am Sonntag im Substage bei vollem Haus. Hajo Of hat für uns die Bilder geschossen.

Portugal The Man & Support im Substage Alle Bilder

Across The Border sind echte Legenden in der Karlsruher Musik-Szene, am vergangenen Freitag wusste ihre Mischung aus Rock, Punk und Folk im Substage mal wieder aufs Beste zu überzeugen.

Across the Border im Substage Alle Bilder

Wer kennt Plüschi nicht? Der Macher der Alten Hackerei hatte am Wochenende seine eigene Combo Terrorfett in ebenjener Location zur Releaseparty am Start - da ging so richtig die Post ab! Auch das Projekt "Wir Punk(rocken) das Benefizkonzert" fand am Samstag statt. ka-news-Fotograf Paul Needham hielt jeweils seine Linse hin!

Terrorfett Releaseparty, Alte Hackerei Alle Bilder

Wir (Punk)rocken Das Benefizkonzert Alle Bilder

Zeitgenössischen Zirkus deluxe gab's letzte Woche im Tollhaus beim hochinteressanten "Atoll"-Festival zu bestaunen. ka-news-Fotografin Bernadette Wozniak-Fink war für uns die volle Zeit vor Ort.

Eröffnung des Atoll Festivals mit der Compagnie XY Alle Bilder

Atoll Surprise Circus Miniaturen Alle Bilder

Compagnie Sacekripa - Atoll Fokus Finnland Alle Bilder

Atoll Festival mit Spot The Drop und Los Galindos Alle Bilder