Mit über 5.000 Besuchern hat das Karlsruher "Atoll"-Festival für zeitgenössischen Zirkus am vergangenen Sonntag seine "fulminante" zweite Auflage abgeschlossen.

Über 70 Künstler, 13 Compagnien und Einzelkünstler aus zehn Ländern boten in rund 30 Vorstellungen ein vielgestaltiges Bild der jungen Kunstsparte, in der unterschiedliche Kunstformen mit der Artistik als Basis zu einem neuen Theatererlebnis verschmelzen.

Zu den am stärksten umjubelten Aufführungen zählten die drei Auftritte der in Frankreich basierten, internationalen Compagnie XY, die drei Mal den großen Saal des Kulturzentrum Tollhaus komplett füllte. Gefeierte Publikumslieblinge waren auch die beiden französischen Clowns der Compagnie Sacékripa, die ebenso wie die schweizerisch-französische Compagnie Quotidienne und Los Galindos aus Barcelona mit ihrem eigenen Zelt angereist waren. Letztere zeigten ihr neues Stück "UduL", das, vom Kulturzentrum Tollhaus koproduziert, eine von drei Deutschlandpremieren bei "Atoll" war.

Mehrzahl der Vorstellungen des Festivals war ausverkauft

Die Mehrzahl der Vorstellungen des fünftägigen Festivals war ausverkauft, und insgesamt registrierten die Veranstalter eine Auslastung von knapp 90 Prozent. Die Zahl der verkauften Karten hatte sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Dazu kamen eine Reihe kostenloser Angebote, die ebenfalls auf "begeistertes" Publikum stießen.

"Wir haben das letztjährige 'Atoll' in rundweg positiver Erinnerung, aber in diesem Jahr sind wir wirklich zu einem richtigen Festival geworden", sagt der Tollhaus-Vorstand Bernd Belschner, der gemeinsam mit seiner Kollegin Britta Velhagen und dem Produzent Stefan Schönfeld das Festival leitet. Die Resonanz beim aus dem Inland und den Nachbarländern angereisten Fachpublikum unterstrich, dass "Atoll" sich bereits im zweiten Jahr beim Publikum und auch in der europäischen Neuer-Zirkus-Szene etablieren konnte.

"Atoll" mit Vorreiterrolle für Neuen Zirkus

Für Deutschland nimmt das Festival eine Vorreiterrolle für den Neuen Zirkus ein und ist die größte ausschließlich dieser Kunstform gewidmete regelmäßige Veranstaltung. Neu in diesem Jahr waren ebenso Expertentreffs wie niederschwellige Workshopangebote, die jedem erlaubten, seine artistischen Fähigkeiten zu erproben.

Große Aufmerksamkeit fand das "Atoll" Festival auch bei den Medien. Finanziell unterstützt wurde das Event unter anderem von der Stadt Karlsruhe und den finnischen und französischen Kulturinstitutionen sowie von Privatleuten und Unternehmen. Der größte Zuschuss indes kam vom Innovationsfonds des Landes Baden-Württemberg. Da dieser Zuschuss an ein Projekt nur einmalig vergeben wird, ist das veranstaltende Kulturzentrum Tollhaus darauf angewiesen, für "Atoll" 2018 wieder neue Geldgeber zu finden.

www.tollhaus.de

www.atoll-festival.de