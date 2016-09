Anzeige

Große Begeisterung herrschte bei fast allen der 18 Vorstellungen, zu denen das viertägige Festival elf unterschiedliche Produktionen aus acht Ländern eingeladen hatte. Einen unumstrittenen Höhepunkt markierten die sieben finnischen Akrobatinnen, die für das ebenso artistisch atemberaubende wie überbordend witzige "Mad in Finland" mit Zirkuszelt und eigener Sauna angereist waren.

Cirque-Nouveau-Pioniere vom Publikum gefeiert

Auch die italienisch-belgische Compagnie Claudio Stellato, die zu viert eine Lkw-Ladung Holz als äußerst originell eingesetztes Spielmaterial mitbrachte, die französischen Cirque-Nouveau-Pioniere Didier André und Jean-Paul Lefeuvre mit "La Serre" und die finnisch-schweizerische Formation Roikkuva, die unter anderem mit ihrem Seiltanzstück "Ohne Louis" bei "Atoll" zu erleben war, wurden vom Publikum und den aus ganz Europa angereisten Experten, Veranstaltern und Journalisten gefeiert.

Die stimmungsvolle Atmosphäre, die von unterschiedlichen Spielorten rund um das Tollhaus und die "Atoll"-Bar mit einer eigenen Festival-Band geprägt wurde, trug zum Gelingen des außergewöhnlichen Festivals bei. Aus dem Stand bewies das "Atoll"-Festival sowohl den Bedarf an solch einer Veranstaltung als auch die große Vielfalt und künstlerische Stärke des in Deutschland noch zu wenig beachteten Genres des zeitgenössischen Zirkus

"Es kommt darauf an, passende Geldgeber zu finden!"

Das in seiner Qualität und Dichte für Deutschland ziemlich einzigartige "Atoll" zählt im europäischen Kontext allerdings noch zu den eher kleineren Festivals. "Wir freuen uns, mit 'Atoll' ein weithin beachtetes Signal gesetzt zu haben", sagt Bernd Belschner, Geschäftsführer des Kulturzentrums Tollhaus. "Wir würden dies gerne im kommenden Jahr fortsetzen."

Während der hohe organisatorische und finanzielle Aufwand von "Atoll" 2016 alleine aus zurückgestellten Mitteln des Kulturzentrums und einigen als Unterstützer auftretenden Privatleuten und Firmen gestemmt wurde, wird es eine Fortsetzung nur mit einer gesicherten Finanzierung geben. "Wir arbeiten hier in einem äußerst aufwendigen künstlerischen Metier, das eine Subventionierung dringend braucht und auch verdient. Mit 'Atoll' 2016 sind wir in Vorleistung getreten, jetzt wird es darauf ankommen, die passenden Töpfe und ebenso begeisterten Geldgeber zu finden, die mit uns diese wichtige künstlerische Aufgabe weiterverfolgen, damit wir das Publikum auch zu 'Atoll' 2017 begrüßen können", so Belschner.

www.tollhaus.de

www.atoll-festival.de