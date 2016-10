Anzeige

Die 16. Ausgabe der "Architekturtage" findet noch bis 4. November grenzübergreifend im Elsass, in Baden-Württemberg und in den Basler Kantonen statt. Mit einer Teilnahme von mehr als 55 000 Besuchern gilt das trinationale Festival als Kult-Ereignis der Oberrheinregion. Architektur kann durch mehr als 200 Veranstaltungen auf vielfältige und einzigartige Weise zum diesjährigen Thema "Perspektive Architektur" erlebt werden.

Nachdem der Portugiese Manuel Aires Mateus des renommierten Architekturbüros Aires Mateus aus Porto den Auftakt zu den 16. "Architekturtagen" in Strasbourg gibt, findet die diesjährige Abschlussveranstaltung in Karlsruhe statt. Gemäß dem europäischen und französisch-deutschen Gedanken bringen die "Architekturtage" 2016 dafür den ersten französischen Pritzker-Preisträger Christian de Portzamparc nach Deutschland, der die "Architekturtage" mit einem Festvortrag am 4. November im Audimax des KIT abschließen wird. De Portzamparcs Beitrag ist eines von vielen Highlights der "AT", an denen sich die Stadt Karlsruhe dieses Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen beteiligt.



Christian de Potzamparc 4. November I 18.30 Uhr I Festvortrag zur Abschlussfeier

Christian de Portzamparc, erster französischer Pritzker-Preisträger (1994), hält am 4. November den Festvortrag zur Abschlussfeier. Projekte De Portzamparcs befassen sich mit der ausführlichen Analyse struktureller und städtebaulicher Veränderungen, die er in Einklang mit der Schaffung von qualitativ hochwertigen Lebensräumen setzt. Aus diesem Ansatz entstand die ihm zu eigene Mikrostadtplanung, die sich auf die Transformation von einzelnen leerstehenden Räumlichkeiten oder auch auf außerordentlich vertikal ausgerichtete Hochhäuser konzentriert. Der Vortrag wird simultan ins Deutsche übersetzt. Voranmeldung erforderlich, Eintritt frei.

Audimax des KIT-Gebäudes 30.95, Straße am Forum 1, Zufahrt durch Campus Haupteinfahrt Adenauerring 7, Voranmeldung erforderlich unter inscription@ja-at.eu I Eintritt frei

Perspektivwechsel 10. Oktober I 19 Uhr I Vernissage der 3D-Fotorauminstallation

Durch Anaglyphenbrillen hindurch entführt der Künstler Errkaa die Besucher in eine Welt architektonischer Zusammenhänge. Die auf shaped canvasses basierende temporäre Ausstellung großformatiger Kunst taucht die Waldstraße in neue Perspektiven.

Architekturforum, Waldstraße 8 I 10. bis 21. Oktober I Eintritt frei

Perspektive Stadt 11. Oktober I 18.30 Uhr I Vortrag und Podiumsdiskussion

Wie plant man die Zukunft einer dynamischen Wachstumsregion wie dem Oberrheingebiet und seinen Metropolen? Prof. Dr. Anke Karmann-Woessner, Stadtplanungsamt Karlsruhe, und Eric Chenderowski, Stadtplanungsamt Strasbourg, präsentieren ihre jeweiligen Planungskonzepte und -strategien an den Beispielen Strasbourg und Karlsruhe. Moderiert von Volker Ziegler, Koordinator deutsch-französischer Doppelmaster (KIT – ENSAS).

Architekturschaufenster, Waldstraße 8 I Eintritt frei

Masterarbeiten der Fakultät der Architektur 19. bis 27. Oktober I Ausstellung

70 Masterstudierende der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie präsentieren ihre Abschlussarbeiten.

KIT-Fakultät für Architektur, 1. und 2. Stock, Englerstraße 7 I Eintritt frei

Neue Perspektiven im Bundesverfassungsgericht 20. Oktober I 16 Uhr I Führung

Professor Wolfgang Grether, Staatliches Hochbauamt Baden-Baden, führt durch das in den 1960er Jahren entworfen und errichtete Gebäudeensemble, das 2014 fertig modernisiert wurde.

Bundesverfassungsgericht, Schlossbezirk 3 I Eintritt frei I Anmeldung erforderlich unter visite@ja-at.eu

Trinationale Ausstellung 24. Oktober I 19 Uhr I Vernissage zur Ausstellungseröffnung

Als fester Teil der "Architekturtage" begeistert die trinationale Ausstellung die Besucher der "Architekturtage" seit einigen Jahren. Als Wanderausstellung reist sie durch das Oberrheingebiet, dessen Architektur in Szene gesetzt wird und Lust auf den ein oder anderen architektonischen Ausflug macht. Vom 24. bis zum 28. Oktober versieht die trinationale Ausstellung das Architekturschaufenster mit neuen Perspektiven und lädt am 24. Oktober zu einer Vernissage ein, bei der Architekten aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz ihre Projekte vorstellen und somit den trinationalen Blick über den Tellerrand ermöglichen.

Architekturschaufenster, Waldstraße 8 I 24. bis 28. Oktober I Eintritt frei

Berufseinstieg für Architekten 27. Oktober I 18.30 Uhr I Podiumsdiskussion

Die Erfahrungen deutsch-französischer Architekten unter 40 sollen bei einer Podiumsdiskussion ausgetauscht werden.

KIT-Fakultät für Architektur, Egon-Eiermann-Saal, Englerstraße 7 I Eintritt frei

Tour de L'Europe, ein Turm, ein Symbol, eine Zukunft! 3. November I 18 Uhr I Ausstellungseröffnung

Wie sieht die Zukunft des Europaturms von Mulhouse aus? Beim Ideenwettbewerb der "Architekturtage" 2015 belegten Studenten des KIT den dritten Platz. In dieser Ausstellung zeigen sie ihre Entwürfe.

KIT-Fakultät für Architektur, Foyer und 1. Obergeschoss, Englerstraße 7 I 2. bis 9. November I Eintritt frei

Wasser - Lebensraum der Zukunft I Schülerwettbewerb

Ausstellung 21.11. – 9.12.

Wie jedes Jahr beinhalten auch diese 16. "Architekturtage" einen Schülerwettbewerb, der junge Menschen dazu motiviert, sich mit architektonischen Planungs- und Modellbauprozessen und der Architektur ihrer Umgebung auseinanderzusetzen. Mitmachen können Klassen, Gruppen und AGs vom Kindergartenalter bis hin zur Oberstufe, deren Projekte bei einer kleinen Vernissage ausgestellt werden.

Weitere Infos, Anmeldeformulare unter Centre culturelle français de Karlsruhe, Karlstraße 16b

Termin: noch bis 4. November, diverse Veranstaltungsorte, Karlsruhe

