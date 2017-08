Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Ganz klar, hier ist der Film der Star. Was da an brutaler Optik auf einen einstürzt, ist wahrlich einzigartig.

Liebe Film-Freunde,

"Dunkirk" ist kein gewöhnlicher, historischer (Genre-)Film. Schon der Einstieg zeigt, wohin es geht - nämlich direkt und mittenrein in eine der wichtigsten und dramatischsten Phasen des Zweiten Weltkriegs. Wir befinden uns am Strand von Dünkirchen, wo große alliierte Truppen auf die Evakuierung über den Ärmelkanal nach England warten. Es ist die bis dahin größte militärische Rettungsaktion der Weltgeschichte (genannt "Operation Dynamo"). Und sie wird zur grausamen Falle.

Kriegs- oder Anti-Kriegs-Film?

"Dunkirk" ist ein atem- und damit auch pausenloser Film, man gerät ohne Vertun rein ins schreckliche Geschehen, wird als Zuschauer nicht eine Sekunde geschont. Erzählt wird in mehreren (personellen) Strängen, man bleibt chronologisch stets am Ball, und nebst allen sensationellen Aufnahmen und ohne zu spoilern: Die Aufnahmen der Luftkämpfe sind dermaßen spektakulär, man fühlt sich an den 1986er-Klassiker "Top Gun" erinnert, nur hier mit dem tragischen Hintergrund des Weltkrieges.

Erzählt wird die Geschichte des englischen Soldaten Tommy, und die allgemeinen schauspielerischen Leistungen sind angesichts der dramatischen Bilder nicht von übergroßer Wichtigkeit, entsprechen aber denen eines gelungenen Blockbusters. Allein der knorrige Kenneth Branagh sticht als standfester Commander aus dem Ensemble hervor.

Beeindruckender Film eines großen Regisseurs

Vielleicht ein kleines Manko des Werks: Es kann sich auf Dauer nicht ganz entscheiden, ob es ein Kriegs- oder ein Anti-Kriegs-Film sein will. Auf jeden Fall wird die Brutalität und die Grausamkeit des Krieges geradezu zelebriert, "Dunkirk" ist ein echtes, episches Mahnmal. By The Way: Den Score hat kein Geringerer als (das deutsche) Musik-Genie Hans Zimmer geliefert, der mittlerweile diverse "Oscars" und "Golden Globes" sein Eigen nennen darf.

Filmemacher Christopher Nolan hat ja schon mit so einigen Streifen auf sich aufmerksam gemacht, als da wären beispielsweise "Inception" und das großartige Früh-Werk "Memento" (damals ein revolutionäres Verwirrspiel erster Güte). "Dunkirk" ist nun ein (vor allem visuell) beeindruckender Film eines Regisseurs, der schon jetzt zu den ganz Großen zählt!

Der Film läuft in Karlsruhe im Filmpalast am ZKM, in der Kurbel, in der Schauburg und in den Universum-City Kinos Karlsruhe.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei