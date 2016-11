Anzeige

MIA.-Frontfrau Mieze Katz ist eine spezielle Persönlichkeit und polarisiert auch durch ihre ganz eigene (Gesangs-)Performance. Mir persönlich gefällt's ausgesprochen gut. So schaffte das energetische "Hungriges Herz" 2004 eine respektable 24 in den deutschen Charts, das Album"Stille Post" erreichte Platz 13.



Special Guest im Substage sind Please Madame, Tickets gibt's hier.

Termin: Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

