A Kind Of Magic: "The Queen Night" auf der Freilichtbühne Ötigheim

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Jaja, die berühmten Athener Eulen und so. Wir wollen es trotzdem tun und die Musik Queens anpreisen!

Liebe Musik-Fans,

Queen waren (und sind es wohl immer noch) die beste Rockband der Welt, ihre Songs durch die Bank phänomentale und kunstvolle Ohrwürmer und Sänger Freddie Mercury eine echte Naturgewalt. Für mich persönlich waren in der Band-Historie ja die 1970er am beeindruckendsten, man denke an überragende (Konzept-)Klassiker wie "A Night At The Opera" oder auch "A Day At The Races".

In den 1980ern entstand dann auch teilweise durchschnittliches Material - es war aber auch das Jahrzehnt von "The Miracle" und "A Kind Of Magic", also ist das ganz klar Meckern auf hohem Niveau. Mit "Innuendo" bekam man 1991 aber wieder eindrucksvoll die Kurve.

Das Charisma des zu früh verstorbenen Queen-Frontmannes Mercury ist Legende und natürlich quasi unerreichbar, trotzdem verspricht der Show-Abend in Ötigheim namens "The Queen Night" Opulentes: Eine musikalische Zeitreise, ein Event der Superlative, eine faszinierende Bühnenshow und alle Queen-Hits live - große Worte, wenn man aber echter Fan ist, darf man das hier getrost mal glauben.

Tickets für die Queen-Nacht auf der Freilichtbühne gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Dienstag, 8. August, 20 Uhr, Freilichtbühne Ötigheim, Ötigheim

www.volksschauspiele.de