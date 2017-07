Zum 25-jährigen Jubiläum der Hochschule geben die Studierenden der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe beim "Rundgang durch die Lichthöfe der HfG 2017" den Besuchern Einblicke in ihre künstlerischen und theoretischen Arbeiten, Produkte, Entwürfe und Ideen.

Der diesjährige Rundgang findet vom 13. bis 15. Juli in den Lichthöfen der HfG statt und wird am 13. Juli um 18 Uhr vom Rektor der Hochschule Prof. Dr. Siegfried Zielinski eröffnet. Ein besonderes Highlight des Eröffnungsabends ist das anschließende Konzert des Ensembles Raum-Musik für Saxophone um 20 Uhr. Der Eintritt ist während der gesamten Dauer frei.



Als Höhepunkt des akademischen Jahres stellen Studierende aus den fünf Fachgruppen ihre Arbeiten der vergangenen zwei Semester der Karlsruher Öffentlichkeit vor. Dabei werden die Grenzen zwischen den Studienrichtungen Ausstellungsdesign und Szenografie, Kommunikationsdesign, Kunstwissenschaft und Medienphilosophie, Medienkunst sowie Produktdesign bewusst neu ausgelotet, um die Interdisziplinarität der HfG Karlsruhe mit ihrer akademischen Freiheit und Offenheit darzustellen.

Als Rückblick auf 25 Jahre werden in die Ausstellung bewusst Elemente sowie Alumni-Arbeiten integriert, die auf die Geschichte der Hochschule verweisen. Die Werke treten miteinander in einen räumlichen und inhaltlichen Dialog, den die Besucher im Erdgeschoss und im ersten Geschoss erleben können.



Die offene Architektur des Hallenbaus, die der Hochschule ihre besondere Atmosphäre verleiht, wird mit Ausstellungswänden und Podesten neu interpretiert. Deren Anordnung in parallelen Reihen mit Unterbrechungen schafft Durchgänge und Blickbeziehungen. Die Ausstellungsarchitektur ist innerhalb der Fachgruppe Ausstellungsdesign und Szenografie entwickelt worden und lässt eine in besonderer Weise variable Gestaltung der räumlichen Strukturen zu. Weiterhin wird die Ausstellungsarchitektur den Anforderungen der Exponate angepasst.

Ensemble Raum-Musik für Saxophone beschließt Abend

Die Eröffnung am 13. Juli um 18 Uhr ist Anlass zur Verleihung zahlreicher Preise. So wählt – wie in jedem Jahr – die Fördergesellschaft ZKM/HfG aus einer Auswahl der gezeigten Werke mehrere Preisträgerinnen und -träger aus, die neben den Preisen der Gesellschaft selbst außerdem den Preis der BBBank Karlsruhe, den Gunther-Schroff-Preis und den Preis der Heinrich-Hertz-Gesellschaft erhalten.

Darüber hinaus werden auch die Begünstigten der Projektförderung Buch, die das Rektorat der Hochschule mit dem Verlag Spector Books ausgeschrieben hat, sowie die Gewinnerin/der Gewinner des Hochschulpreises der Stadt Karlsruhe und die Gewinner des Bundespreis für Kunststudierende bekannt gegeben. Für die musikalische Einleitung des vom Rektor der Hochschule Prof. Dr. Siegfried Zielinski eröffneten Abends sorgt die Kanadierin Darsha Hewitt, Gastprofessorin für Kritische Technik-Interventionen mit Ton.



Das Ensemble Raum-Musik für Saxophone greift in die Preisverleihung ein und beschließt den Abend mit einem Konzert. Bereits zum sechsten Mal bespielen die neun Saxophonisten und Saxophonistinnen einen der zehn Lichthöfe, das erste Mal war am 30. September 1989, damals im Rahmen des Projektes "99,999999999 Prozent aus leerem Raum".

Spannendes Rahmenprogramm mit Musik und Filmen

Den Zuhörer erwartet ein mehrdimensionales Raum-Klang-Ereignis, das sich aus der freien Improvisation der beteiligten Musiker entwickelt, wobei der Raum wesentlicher Parameter des musikalischen Geschehens ist. Die Musiker bewegen sich im Raum und verändern immer wieder ihre Positionen, sodass sich daraus ein vielschichtiges räumliches Klangbild ergibt.



Neben einem spannenden Rahmenprogramm mit viel Musik, Filmen und starken Bildern aus der Hochschule, das demnächst online abgerufen werden kann, findet zum 25-jährigen Jubiläum der HfG Karlsruhe am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion mit den ehemaligen HfG-Studierenden Christoph Keller, Dr. Bettina Funcke, Dr. Margarete Vöhringer und Dr. Dorcas Müller statt, moderiert von Dr. Barbara Kuon.

Termin: 13. bis 15. Juli, Lichthöfe der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Karlsruhe, Eintritt frei!

www.hfg-karlsruhe.de