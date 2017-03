Das traditionsreiche "bunte Wochenende" in Karlsruhe feiert inzwischen seine 22. Auflage: die "Tattoo Convention Karlsruhe".

In der Durlacher Festhalle treffen sich von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. März, Tätowierer aus Bali, Indien, Thailand, Lombok, Ungarn, Rumänien, Spanien, Österreich und natürlich aus Deutschland. Der Veranstalter DSI Events führt nicht nur eine lange und bestechende Tradition fort. Die dreitägige Messe ist damit auch so international wie noch nie zuvor. Ihr Motto: "Bunte Haut im Zeichen der Pyramide!"



In der ebenfalls traditionsreichen Festhalle Durlach erwarten über 60 Tätowierer und Aussteller die Besucher. Die 22. "Tattoo ConventionKarlsruhe" jedoch lockt nicht nur Fans und Neugierige aus der badischen Region an. Sie kommen aus dem Elsass, der Pfalz und weit darüber hinaus. Teils, um sich tätowieren zu lassen, sich Infos zu holen und um sich bestens zu unterhalten.

Immer mehr Besucher aus dem angrenzenden Ausland

In den jüngsten Jahren kamen immer mehr Besucher aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland, um sich "das Highlight der deutschen Tattoo-Szene" nicht entgehen zu lassen. Kein Wunder, denn die teilnehmenden Tätowierer gehören zur Top-Liga der nationalen und der internationalen Tätowier-Szene. Bereits Tätowierten und Neugierigen wird die Möglichkeit geboten, sich ein neues Tattoo stechen zu lassen oder den hochkarätigen Tattoo-Artists einfach über die Schulter zu schauen.



Auch das Rahmenprogramm ist interessant: Neben viel bunter Farbe und illustren "Figuren" können sich die Gäste an den unterschiedlichen Händlerständen mit den neuesten Trends der aktuellen Streetwear-Kollektionen und Accessoires eindecken. An allen drei Tagen gibt es unterschiedliche Bühnenshows und die obligatorischen Tattoo Contests in den verschiedenen Kategorien.

Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt in Durlach frei

Neben Scarlett O'Honey, Celeste de Moraie mit ihren Burlesque-Shows, und Ruven Nagel, dem Kristallmagier, werden noch weitere Show-Acts "so einiges bieten". Der Eintritt in der Kanzlerstraße 13 in Karlsruhe-Durlach kostet pro Tag zehn Euro. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt in die Festhalle Durlach wie bisher immer frei. Die "Karlsruher Tattoo Convention" öffnet vom 10. bis 12. März, Freitag von 15 bis 24 Uhr, Samstag von 12 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr ihre Tore.

Weitere und ausführliche Informationen gibt's online.

Termin: 10. bis 12. März, Festhalle Durlach, Kanzlerstraße 13, Karlsruhe-Durlach

www.tattooconvention-karlsruhe.de