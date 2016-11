vor 2 Stunden Karlsruhe 20.000 Besucher bei der "Karlsruher Bücherschau" 2016

Die 34. "Karlsruher Bücherschau" kann sich wieder ungehindert in der Gunst des Publikums sonnen, nachdem die Bauzäune verschwunden sind: Am heutigen Mittwoch, 23. November, wurde der 20.000. Besucher in der seit 11. November laufenden Veranstaltung gezählt.