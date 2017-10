Das Spiel des Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg iendete 1:0 (1:0). Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Die größte Aufmerksamkeit bekam: Maik Franz, einst der Liebling der KSC Fans, inzwischen Manager beim 1. FC Magdeburg.

"Willkommen zu Hause – Iron Maik", begrüßten ihn die KSC Fans per Plakat. Doch Franz genoss nicht das Bad in der Menge auf der Hauttribüne - "Iron Maik" zog sich in eine VIP-Loge zurück.

Von dort beobachtete der ehemalige Abwehrspieler, inzwischen mit ein paar Kilogramm mehr auf den Rippen, die Partie. Natürlich mit ganz, ganz vielen Emotionen. Wie früher – mit bisweilen hoch rotem Kopf – wurde jede Aktion kommentiert.

Das tolle Tor von Marvin Wanitzek zum 1:0 kommentierte er – mit Kopfschütteln.

2. Halbzeit

Schwerarbeit für das KSC Team. Schwerarbeit für Trainer Alois Schwartz. Der saß keine Sekunde. Gab ununterbrochen Anweisungen. Und: 20, 30 oder gar 40 Mal schaute er auf die Uhr – in der Hoffnung auf den Abpfiff. Jubel als der endlich, endlich ertönte.

Nach dem 1:0 über Magdeburg bleibt im heimischen Wildparkstadion die Weste von Trainer Alois Schwartz - blütenweiß.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Die Spielernoten