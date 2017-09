ka-news-Schlusspfiff: "Endlich der dritte Dreier in dieser Saison"

Mit einem 2:0 (1:0) endete das Spiel des Karlsruher SC gegen Rot-Weiß Erfurt. Wie schlugen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!

1. Halbzeit

Erstmals in dieser Drittligasaison belegte das KSC Team beim Anpfiff eines Heimspieles – einen Abstiegsplatz!

Das fühlt sich grausam und gruselig an. Trainer Alois Schwartz beschäftigte sich damit nicht. "Wir müssen es erzwingen", sagte er vor dem Abpfiff. Dann steckte der coole Alois, die Hände in die Hosentaschen. So lange bis es seine Jungs es erzwangen. Die Führung durch ein Erfurter Eigentor. Zur Halbzeit: Hoffnung auf Saisonsieg Nummer drei.

2. Halbzeit

Mit Applaus wurden die KSC Profi empfangen – und auch "Mister Cool" Alois Schwartz.

Dann: die Verbrüderung der KSC Fans mit den Anhängern der Erfurter – bei laustarken Schmähungen gegen den DFB.

Riesen-Jubel bei den Karlsruhern beim Schlusspfiff , dass endlich der dritte Dreier in dieser Saison in trockenen Tüchern war. "Schleuse" hatte zum 2:0 eingelocht. .

Die Spielernoten

Benjamin Uphoff 3,0 David Pisot 3,0 Daniel Gordon 3,0 Jonas Föhrenbach 2,5 Matthias Bader 3,5 Marcel Mehlem 2,0 Marc Lorenz 3,5 Marvin Wanitzek 3,0 Florent Muslija 3,0 Anton Fink 4,0 Dominik Stroh-Engel 4,0 Alexander Siebeck (64. Minute für Marcel Mehlem) - Fabian Schleusener (78. Minute für Anton Fink)

