vor 54 Minuten Karlsruhe/Münster ka-news-Halbzeitpfiff: Die Badener führen gegen Preußen Münster

Das Spiel des Karlsruher SC gegen Preußen Münster ist in vollem Gange. Wie schlagen sich die Blau-Weißen auf dem Rasen? In unserer neuen Serie gibt es die ersten Eindrücke frisch vom Spielfeldrand mit dem ka-news-Halbzeitpfiff! Wer hat geglänzt, wer hat enttäuscht, was waren die Highlights? Peter Putzing liefert die Antworten!