Ein Thema lag Marc-Patrick Meister besonders am Herzen. Der Cheftrainer des Karlsruher SC schickte vor dem Derby gegen den VfB Stuttgart die guten Hoffnungen voraus, dass der Fußball im Mittelpunkt stehe und es bei aller Brisanz ruhig ums Stadion bleibe. Die Badener wollen bei seiner Premiere nur für sportliche Schlagzeilen sorgen.

Dass es um viel geht, dürfte jedem klar sein. Der KSC benötigt in Spiel Nummer eins nach Mirko Slomka dringend einen Sieg, um im Abstiegskampf Boden gut zu machen. Aufstiegsfavorit Stuttgart will nach fünf Spielen ohne Sieg endlich zurück in die Erfolgsspur. Einen Dreier fassen beide ins Auge, auch wenn die Favoritenrolle am Sonntag (13.30 Uhr) klar bei den Gastgebern liegt.



Rivalität solle es nur auf dem Platz geben und dort soll die Luft brennen. Man könne davon ausgehen, dass Stuttgart entsprechend aggressiv spielen werde, doch Meister betont: "Ich möchte mich eigentlich davon frei machen, wie Stuttgart das angeht - emotional oder von der Grundeinstellung her."

KSC will sich Druck nicht anmerken lassen



Man versuche natürlich ein Stück weit etwas herauszulesen, was die Spieltaktik angeht. "Aber was solche Dinge angeht, bleibe ich bei meiner Mannschaft. Ich kann einfach nur sagen, dass wir alles dafür tun werden. Man soll übermorgen nichts von den beiden Drucksituationen auf dem Platz sehen", so Meister. Sein Ziel ist es, dass sich die Zuschauer die Frage stellen, welche Mannschaft im oberen und welche im unteren Tabellendrittel spiele. "Das ist unsere Aufgabe."



Meister muss am Sonntag gleich auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten. Neben dem gesperrten Enrico Valentini fehlen bei seiner Premiere auch die verletzten Boubacar Barry, Manuel Torres, Grischa Prömel, Moritz Stoppelkamp, Erwin "Jimmy" Hoffer und Stefan Mugosa.

Wutrede von Manager Kreuzer

Doch nicht nur das Derby in Stuttgart war beim KSC an diesem Freitag Thema. Auch Manager Oliver Kreuzer hatte noch etwas auf der Seele: So irritiert ihn die Meinung im Umfeld, dass sich das Präsidium in sportliche Belange beim KSC einmische. "Das kann ich nicht nachvollziehen", so Kreuzer, der noch einmal betont, dass das Präsidium ein Kontrollorgan sei. "Es ist normal, dass hier ein regelmäßiger Austausch stattfindet." Entscheidend sei aber, dass sportliche Entscheidungen von der sportlichen Leitung getroffen werden.



"Es kann doch nicht sein, dass die Leute denken, das Präsidium verpflichte einen Spieler", kommentiert Kreuzer. "Das hat mich wirklich geärgert, wenn ich höre dass Herr Wellenreuther für die Kaderplanung verantwortlich ist."