vor 1 Stunde Karlsruhe KSC reagiert auf Randale-Derby: Kein Ticketpaket und neue Verbote

Beim Derby in Stuttgart kam es im Fanblock des Karlsruher SC zu unschönen Szenen. Der KSC kündigte daraufhin ein hartes Vorgehen an. Wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärt, werden nun erste Maßnahmen ergriffen.