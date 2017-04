"An die eigene Nasen fassen": KSC enttäuscht beim Landesderby

Die Luft wird dünn für den Karlsruher SC. Nach der Niederlage gegen Stuttgart ist der erste Nichtabstiegsplatz in weite Ferne gerückt. Mit ein Grund für die Misere könnte in den Zahlen zu finden sein.

Der Fluch lebt weiter. Das 0:2 des KSC beim VfB Stuttgart war das 21. Gastspiel in Folge im Schwabenland, das die Badener nicht gewinnen konnten. Im Oktober 1990 gelang den Fächerstädtern der letzte Punktgewinn beim VfB, es war ein 2:2. Vor mehr als 50 Jahren, im Februar 1965, gab es den letzten KSC-Sieg in Stuttgart, ein 2:1.

Nichtabstiegsplatz in weite Ferne gerückt

Fazit dieser erneuten Niederlage: Die Luft für den KSC wird sehr dünn. Der erste Nichtabstiegsplatz ist zehn Zähler entfernt. Da noch sechs Spiele auf dem Programm stehen, können also noch 18 Punkte auf das eigene Konto gebracht werden.

Eine Statistik lässt die KSC-Zukunft nach inzwischen fünf sieglosen Partien Folge aber sehr düster aussehen. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in der Saison 1995/96 stiegen immer die Teams ab, die nach 27 Spieltagen 22 Punkte oder weniger auf dem Konto hatten. Der KSC hat eben diese mageren 22 Zähler vorzuweisen.

"Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen"

Fast während der ganzen Partie gegen Stuttgart waren die KSC-Spieler wenig mutig, agierten abwartend. Die Badener üpberließen dem VfB die Initiative. Nach zehn Minuten hatte der KSC so einen mageren Ballbesitz von 25,2 Prozent. Die Zweikampfbilanz zu diesem Zeitpunkt war absolut in Ordnung, betrug 50 Prozent.

Während sich der Ballbesitz bis zur Halbzeit auf 34,3 Prozent steigerte - Ballbesitz beim Schlusspfiff; 44,99 Prozent - wurden die gewonnenen Duelle weniger: Beim Seitenwechsel waren es nur 34 Prozent der Zweikämpfe, die der KSC für sich entscheiden konnte. Am Ende der Partie verbesserte sich dieser Wert auf 43,2 Prozent gewonnener Zweikämpfe. Kopfballduelle: 30,8 Prozent. Besonders bitter war die Bilanz der Luftzweikämpfe, die der KSC bis zur Halbzeit gewonnen hatte: Nur 15,4 Prozent.

Nach der Unterbrechung zu Beginn der zweiten Halbzeit – provoziert durch Chaoten, die im KSC-Fanblock Unterschlupf gefunden hatten - versuchten die Karlsruher etwas offensiver zu agieren. Der Erfolg blieb aber aus: "Nach dem 0:2 war es so, als hätte jemand den Stecker gezogen", so Kapitän Dirk Orlishausen, der hinzufügte: "Wir haben jetzt Trainer Nummer vier. Es wird Zeit, dass sich einige an die eigene Nase fassen." Zudem würde man "seit Wochen quatschen, auf dem Platz aber nichts zeigen."

Schüsse treffen das Gehäuse, gehen aber nicht rein

Die KSC-Elf hatte ein Durchschnittsalter von 24,79 Jahren, das ist ein gängiger Wert. Torschüsse feuerten die Badener elf ab, zwei davon trafen das von Mitchell Langerak gehütete VfB-Gehäuse. In den ersten 45 Minuten musste Langerak nicht eingreifen, denn kein KSC-Akteur traf sein Tor.

Die "badische" Laufdistanz betrug gute 117,34 Kilometer. Die "schwäbische" war etwas länger: 118,42 Kilometer. Die KSC-Passgenauigkeit insgesamt war mit 81,5 Prozent gut, bei den langen Pässen waren es jedoch nur 12,4 Prozent der gespielten Bälle, die beim gewünschten Adressaten landeten. Eckenverhältnis: 4 zu eins pro VfB. Fouls: 18 KSC, zwölf VfB.

Krebs legte sich ins Zeug

Der eingewechselte Diamantakos hatte 15 Ballkontakte, alle seine Pässe kamen an. Die meisten Torschüsse gab Florian Kamberi ab: sechs. Ein Treffer gelang dem Schweizer nicht. Mittelfeldmann Franck Kom verübte die meisten Fouls: drei, wurde aber auch am häufigsten gefoult – sechs Mal.

Gaetan Krebs legte die größte Laufstrecke zurück. Der Elsässer spulte 12,41 Kilometer ab. Krebs hatte zudem die meisten Ballkontakte: 78. Und all das am Ende einer englischen Woche, nach einer monatelangen Pause wegen eines Kreuzbandrisses. Daher: absolute Topwerte durch den kleinen Krebs. Fabian Reese sprintete am meisten von allen Blau-Weißen. 23 Mal, war zudem mit 34,64 Stundenkilometern schnellster Karlsruher.