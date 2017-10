Ein weiteres Mal hat der Karlsruher SC unter Beweis gestellt, dass er im Wildparkstadion eine Macht ist. Der 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg war der vierte Heimsieg in Folge.

Viel passierte in der ersten Halbzeit nicht. Bei den Hausherren fehlten in der Offensive die Ideen, um eine zwingende Torchance herauszuspielen. Konkurrent Magdeburg, eine der besten Defensiven der Liga, fehlte bei zwei guten Chancen dagegen das Zielwasser. Erst profitierten die Gäste von einem Ballverlust von Marcel Mehlem am eigenen Strafraum, Björn Rother verzog aus 16 Metern (8. Spielminute). Nach 25 Minuten schickte Rother dann Philip Türpitz. Auch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp.

Dass der KSC mit einer Führung in die Pause gehen durfte, hatten die Hausherren Marvin Wanitzek zu verdanken. Der Mittelfeldspieler fasste sich fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit ein Herz und zog aus 25 Metern einfach mal ab. Jan Glinker im Magdeburger Tor machte sich zwar mächtig lang, konnte den platzierten Schuss genau neben den Pfosten aber nicht erreichen.

Die zweite Halbzeit begann deutlich spektakulärer. Zunächst hatte Magdeburg eine Kopfballchance, kurze Zeit später hätte Daniel Gordon in Folge einer Ecke zum 2:0 fürden KSC einnicken können (51.). Sechs Minuten später dann eine Doppelchance für die Hausherren: Erst scheiterte Fink an Glinker, den Nachschuss setzte Burak Camoglu ans Außennetz. Ebenfalls wieder das Netz von der Außenseite ließ Camoglu in der 65. Minute wackeln.

Der KSC drückte weiter, doch es schien einfach so, als wolle der Ball kein zweites Mal ins Tor fallen wollen. Unter anderem scheiterte Wanitzek aus kurzer Distanz an der Latte (85.)! So mussten die Hausherren noch eine ganze Weile zittern, ehe der vierte Heimsieg in Folge vor 12.748 Zuschauern in trockenen Tüchern war.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem (90. Siebeck), Wanitzek - Camoglu, Muslija - A. Fink (90. Stoll) - Schleusener.