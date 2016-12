Für Lukas Kwasniok hat der Karlsruher SC einen großen Vorteil. "Es ist ein riesiger Trumpf, dass Dynamo überhaupt nicht weiß, was auf sie zukommt", meint der Interimstrainer des Karlsruher SC vor seiner Premiere am Freitag (18.30 Uhr) in Dresden.

Der neue Coach scheint sich die ein oder andere taktische Maßnahme überlegt zu haben, um die Gastgeber zu überraschen. Am Mittwoch etwa trainierte er mit einer Fünferkette in der Abwehr, die sich bei eigenem Ballbesitz in eine Dreierkette umwandelt - ähnlich wie es 1899 Hoffenheim in der Bundesliga spielt. Dabei standen mit Jordi Figueras, Bjarne Thoelke und Martin Stoll drei Innenverteidiger in der Startelf.

Kwasniok fordert Mut und Leidenschaft

Ob Kwasniok tatsächlich so spielen lässt, hängt allerdings wohl auch vom Personal ab, das er am Freitag zur Verfügung hat. Die Einsätze von Thoelke, der noch immer ein dunkles Veilchen aus dem Fürth-Spiel im Gesicht trägt und dem angeschlagenen Stoll wackeln. David Kinsombi reiste deshalb als 19. Spieler mit nach Dresden.

Im Badischen geblieben sind unterdessen Dirk Orlishausen, Enrico Valentini (Innenbandriss), Marin Sverko (Muskelfaserriss) und der angeschlagene Florian Kamberi. "Die Liste wird immer länger", meint Kwasniok. Zugleich betont er aber, dass es eigentlich egal sei, welcher Spieler in Dresden auflaufe. Wichtig sei vielmehr, "dass die Überzeugung auf dem Platz zu sehen ist, dass wir drei Punkte holen". Man müsse an die Leistungsgrenze gehen und und mit einer großen Portion Mut in das Duell gehen.

Unterdessen bestätigte Sportdirektor Oliver Kreuzer, dass Mark Fotheringham nicht mehr Teil des Trainerteams sei. Der Vertrag wurde auf Wunsch des Co-Trainers aus "rein privaten Gründen" aufgelöst. Zu möglichen Trainerkandidaten wollte er sich dagegen nicht äußern. "Wenn er da ist, ist er da", so Kreuzer. Spätestens Anfang Januar zum Trainingsauftakt soll dies der Fall sein.