"Der Fokus liegt komplett auf dem Sport", versicherte Trainer Hannes Wolf am Freitag zwei Tage vor dem brisanten Kräftemessen beim Karlsruher SC. Jan Schindelmeiser, der Sportvorstand des schwäbischen Fußball-Zweitligisten, betonte ebenfalls: "Der Fokus liegt tatsächlich auf dem Sport."

Wolf erklärte, er hoffe "einfach, dass es friedlich bleibt und dass es keine Gewalt gibt". Schindelmeiser appellierte an die VfB-Fans, am Sonntag im Karlsruher Wildparkstadion "schlau" zu sein, sich nicht provozieren zu lassen und auch nicht selbst zu provozieren. "Ich hoffe, dass die Vernunft obsiegt", sagte der Manager.

Der VfB-Trainer versprach, sein Team werde alles dafür tun, gegen den KSC erfolgreich zu sein. "Wir wollen uns oben festbeißen." Karlsruhe befinde sich in einer guten Phase. "Sie haben Qualitäten, die wir total ernst nehmen", betonte Wolf. Der bei der 0:2-Pokalniederlage in Mönchengladbach geschonte Stürmer Daniel Ginczek und sein verletzt ausgefallener Kollege Simon Terodde kehren in den Kader zurück.