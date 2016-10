Anzeige

Zu sagen, es wäre ein Spiel wie jedes andere, wäre Oral am Freitagmittag auf der Pressekonferenz nicht in den Sinn gekommen. Welche Bedeutung ein Duell gegen die Stuttgarter hat, sei dafür viel zu deutlich. "Aus Respekt gegenüber unseren Fans wird es so sein, dass wir unsere Mannschaft so einstellen, dass wir ein würdiges Spiel abliefern", meint Oral. Man wolle die Vereinsfarben ehrenvoll vertreten.

Ob es beim KSC im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Würzburg personelle Veränderungen geben wird, ließ Oral wie gewohnt offen. Es gebe Gründe die Mannschaft zu ändern, ebenso gäbe es Gründe alles unverändert zu lassen. Warum dies so ist, erklärte der KSC-Coach auch gleich: Alle engagierten sich in dieser Trainingswoche besonders, um beim Derby dabei zu sein. "Es wird schwierig die 18 Mann für den Kader auszuwählen."

DFB-Schiedsrichter Sascha Stegemann aus Niederkassel pfeift das Baden-Württemberg-Derby zwischen dem KSC und dem VfB Stuttgart, das in einem ausverkauften Wildparkstadion stattfindet.