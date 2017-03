Zum Auftakt der Englischen Woche reist der Karlsruher SC am Freitagabend (18.30 Uhr) zum 1. FC Nürnberg. ka-news hat den Club im Vorfeld genauer unter die Lupe genommen.

Wenn nicht in Nürnberg, wo sollte der KSC dann die Wende einleiten? Zwar gewannen die Franken im Hinspiel 3:0, davor war der Club aber sechs Pflichtspiele in Folge gegen die Badener sieglos. Noch länger dauert die Durststrecke in Heimspielen. Der letzten Nürnberger Sieg gegen die Blau-Weißen datiert hier vom 1. Februar 2004.

Auch an Mirko Slomka haben die Franken keine guten Erinnerungen. Der Karlsruher Coach verlor keines seiner letzten sieben Spiele gegen Nürnberg (5 Siege und 2 Remis). Insgesamt verlor Slomka nur zweimal Duelle gegen Nürnberg.

Nürnberg schaut von Spiel zu Spiel

Auf der anderen Seite steht mit Michael Köllner ein Trainer, der gerade seine ersten Gehversuche im Profibereich sammelt. Der 47-Jährige stand nach der Trennung von Alois Schwarz bislang zweimal an der Seitenlinie, holte dabei einen Sieg.

"Auch um den negativen Trend der letzten Spiele zu stoppen, haben wir uns nach eingehender Analyse und ganzheitlicher Betrachtung der sportlichen Situation für eine Veränderung auf der Cheftrainer-Position entschieden", sagte Sportvorstand Andreas Bornemann über den Wechsel.

Der neue Trainer wollte zunächst keine großen Ziele ausgeben. Nach dem verpassten Aufstieg stehen die ambitionierten Nürnberger vor der anspruchsvollen Aufgabe, auch in der kommenden Spielzeit wieder an der Spitze der 2. Liga mitzuspielen.

Über das Spiel gegen den KSC erklärt Köllner: "Wir müssen schauen, dass wir gegen einen tief stehenden Gegner unseren Ball gut spielen und Kontergefahren erkennen." Er erwartet keinen Gegner, der voll auf Offensive setzen wird. Entsprechend gäbe es Überlegungen im Spielsystem. Köllner ließ sich offen, ob er mit einer Dreier- oder Viererkette verteidigen wolle.

Valentini-Wechsel sorgt für Gesprächsstoff

Besondere Brisanz erhält das Spiel durch den bereits verkündeten Wechsel von Enrico Valentini im Sommer von Karlsruhe nach Nürnberg.



"Bevor die Entscheidung öffentlich wurde, habe ich lange mit ihm darüber gesprochen", so Slomka. "Auf die Frage hin, ob es für ihn einen Unterschied machte, hat er geantwortet: 'Trainer, wenn es jetzt nicht Nürnberg gewesen wäre, gibt es für mich nur einen Verein und das ist der KSC. Ich wäre niemals zu einem anderen Verein gewechselt außer zu Nürnberg, weil ich von dort komme'."



Zugleich lobt der KSC-Trainer den aktuellen Einsatz von Valentini auch in seiner Funktion als Mannschaftsrat. "Ich glaube auch nicht, dass sich Enrico schon einmal hat hängen lassen", fügt Slomka an.