Wiedersehen mit Rouwen Hennings

Friedhelm Funkel hat seinem Namen als Retter auch in Düsseldorf alle Ehre gemacht. Im März 2015 übernahm der heute 62 Jahre alte Fußballlehrer die Fortuna auf dem 16. Tabellenplatz und hielt mit dem Team am Ende als 14. die Klasse. In der neuen Saison soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Mit neun Punkten aus sieben Spielen ist dies in kleinen Schritten durchaus gelungen.

Bislang traten die Düsseldorfer bislang dreimal in der heimischen "Esprit- Arena" an. Zwei Siege und ein Unentschieden sind die Bilanz. Sollte diese Heimstärke weiter ausgebaut werden, dürften die Fortunen hier einen guten Grundstein legen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Damit wäre auch bereits das Ziel von Vereinschef Robert Schäfer formuliert.

Dafür schraubte man kräftig am Kader. 13 Neue wurden geholt. Darunter mit Rouwen Hennings ein alter Bekannter für die Karlsruher. Der Stürmer wurde vom FC Burnley ausgeliehen, wohin er erst im Sommer 2015 aus der Fächerstadt gewechselt ist. Im Gegenzug war Charalampos Mavrias in der Vorsaison noch in Düsseldorf aktiv. Der 22-Jährige war dorthin ebenso vom AFC Sunderland gewechselt, wie jetzt nach Karlsruhe. Auch Erwin Hoffer fand im Sommer 2015 den Weg aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zum KSC.

Fink ist der Düsseldorfer Leitwolf

Trotz einiger namenhafter und interessanter Spieler im Kader, sollte man doch Oliver Fink herausheben. Der erfahrene Mittelfeldspieler wurde von Trainer Funkel zum Fortunen-Kapitän befördert. Der 34-Jährige ist seit 2009 im Verein und hat seitdem alle Höhen und Tiefen mit den Düsseldorfern durchlebt. Gerade für die jungen Spieler ist Fink der Leitwolf im Team. Der neue Kapitän ist sich sicher, dass in der neu zusammengestellten Mannschaft viel Potenzial steckt.



Auf einen Sieg gegen den KSC muss Düsseldorf bereits längere Zeit warten. Am 3. März 2012 entführte F95 mit einem 5:0-Kantererfolg die Punkte aus dem Wildparkstadion. Der letzte Heimsieg liegt noch länger zurück: Am 10. September 2011 hieß es 4:2 für die Fortuna. In 14 Zweitliga-Duellen gab es bislang fünf Düsseldorfer Erfolge, fünf KSC-Siege und fünf Unentschieden.