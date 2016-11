Anzeige

Die Badener sind offensiv auch in anderen Kategorien schwach: 131 Torschüsse werden nur von Würzburg und Kaiserslautern minimal unterboten. Überhaupt: Der statistische Trend spricht gegen die Badener. Auch wenn die sportlich Verantwortlichen wie Manager Jens Todt oder Trainer Tomas Oral das anders sehen. Todt sprach nach dem biederen Auftritt auf der Alb davon, dass "die Partie spielerisch und kämpferisch in Ordnung" gewesen sei. Allerdings waren die Heidenheimer statistisch in Sachen Kampf- und Laufbereitschaft den Badenern überlegen.

Oral sprach nach der erneuten Niederlage gegen einen schwäbischen Verein davon, dass man "eine klare Tendenz sieht, dass wir eine gute Entwicklung haben, seit wir das System umgestellt haben." Die Statistik sieht anders aus: Aus den fünf zurückliegenden Begegnungen holten die Wildparkprofis einen Sieg, mussten bei den drei Niederlagen acht Gegentreffer hinnehmen, erzielten selbst aus dem Spiel heraus nur vier Treffer.

Elf Punkte aus zwölf Spielen

Elf Punkte wurden in zwölf Spielen gewonnen. Im Schnitt: 0,9 Punkte pro Partie. Neun Tore erzielt. Im Schnitt: 0,75 pro Partie. 16 Gegentreffer zugelassen. Im Schnitt: 1,33 pro Partie. Gegen den VfB Stuttgart legten die Badener nur magere 107,14 Kilometer zurück, In Heidenheim war das läuferische Engagement besser: 116,77 Kilometer. Allerdings waren die Gastgeber noch engagierter, liefen noch mehr, um zu gewinnen: 119,04 Kilometer.

Überhaupt: Auf läuferischen Gebieten waren die Schwaben den Badenern voraus. Sprints: KSC - 219 zu 256 auf Seiten der Heidenheimer. Intensive Läufe: KSC - 672 zu 723 bei Heidenheim. Auch bei den Zweikämpfen hatten die Kicker von der Alb Vorteile gegenüber den Fächerstädtern. Vom Anpfiff an. Nach zehn Minuten: 60 Prozent gewonnener Duelle durch die Schwaben.

Große Spieler fehlen

In den Luftzweikämpfen waren es sogar 75 Prozent. Hier macht sich immer mehr bemerkbar, dass dem KSC großgewachsene Spieler wie Daniel Gordon, Dominic Peitz oder auch Jan Mauersberger - die allesamt nicht mehr beim KSC spielen - fehlen. Zwar konnten die Karlsruher die Zweikampfquote bis zum Abpfiff 47 Prozent gewonnener Duelle verbessern, doch in der Luft waren es nur 35 Prozent. Insgesamt blieb die Zweikampfbilanz negativ. Vorteile hatte die Oral Schützlinge beim Ballbesitz: 51,8 Prozent pro KSC. Auch bei den Torschüssen ein Plus auf Seiten des KSC: 17 zu zwölf.

Am häufigsten schoss Moritz Stoppelkamp auf das Gehäuse der Gastgeber: Von seinen vier Schüssen zappelte jedoch keiner im Netz. Einen guten Auftritt lieferte Youngster Matthias "Matze" Bader ab. mit der besten Zweikampfquote: 69,2 Prozent und 11 Kilometer Laufleistung. Das sind für einen Außenverteidiger sehr gut Werte. Die meisten Ballkontakte hatte Innenverteidiger Bjarne Thoelke: 68. Von seinen 59 Pässen landeten 44 beim Mitspieler. Der Schweizer Florian Kamberi verübte die meisten Fouls: Fünf. Kamberi war wieder einmal schnellster Karlsruher mit 33,65km/h.

Grischa Prömel wurde am häufigsten gefoult: Fünf Mal. Manuel Torres, der den Vorzug vor dem bisher insgesamt enttäuschenden Neuzugang Mavrias erhielt, legte sich mächtig ins Zeug. Torres hatte die Bestwerte bei der Laufleistung, den Sprints und den intensiven Läufen. Zudem hatte der Spanier in der ersten Halbzeit die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit mit 8,11km/h. Laufstrecke Manuel Torres: 11,86 Kilometer. Sprints Manuel Torres: 41.