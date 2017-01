vor 57 Minuten Caro Reisenauer Karlsruhe Slomka geht vor KSC-Auftakt auf Fan-Werbung: "Ich glaube wir sind gut vorbereitet"

Die Vorfreude ist groß, am Sonntag (13.30 Uhr) bestreitet Mirko Slomka seine erste Pflichtspielpartie als Trainer des Karlsruher SC. Er steht für eine gewisse Aufbruchstimmung im Wildpark. Für den Coach könnte sich diese aber gerne noch etwas mehr in den Zuschauerzahlen niederschlagen. Am Freitagmittag hatten sich gerade einmal 10.300 Fans ihr Ticket für den Rückrundenauftakt gegen Arminia Bielefeld gesichert.