vor 1 Stunde Karlsruhe/Braunschweig Saison-Abschluss: Das erwartet den KSC gegen Braunschweig

Der letzte Akt steht an. Zum Saisonabschluss trifft der Karlsruher SC am Sonntag (15.30 Uhr) auf Eintracht Braunschweig. Während die Badener anschließend den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten, wartet auf die Niedersachsen aller Voraussicht nach die Relegation ins Oberhaus. ka-news hat die Mannschaft von Torsten Lieberknecht unter die Lupe genommen.