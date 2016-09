Anzeige

Martin Stoll: Nach der ersten Halbzeit sah es nicht danach aus, als ob wir noch einen Punkt mitnehmen könnten. Das war viel Verunsicherung dabei, was nicht ganz unverständlich ist. Wir müssen und das jetzt einfach erarbeiten mit viel Kampf, so wie in der zweiten Halbzeit. Wir müssen mit einfachen Mitteln versuchen, unsere Punkte zu holen.

Enrico Valentini: Ich glaube dieser Punkt war ein Wendepunkt für uns in dieser Saison, weil wir danach weitergemacht haben und nachgelegt haben. Wenn es nur das 1:1 gewesen wäre, würde ich etwas anderes sagen. Aber wir haben ganz klar gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen.

Jens Todt: Ich bin mit dem Auftritt zufrieden, auch wenn es nach Punkten nicht der große Befreiungsschlag war. Für die Entwicklung der Mannschaft ist es auf jeden Fall ein wichtiges Spiel gewesen. Es sind mühsame Wochen für alle.

Tomas Oral: Man konnte sehen, dass die Mannschaft aufgrund der letzten Niederlage unheimlich zu kämpfen hatte. Man konnte aber sehen, dass die Jungs gewillt waren. Man muss auch den Fans auf der Gegengeraden ein Kompliment machen, die von der ersten bis zur letzten Minute versucht haben, die Mannschaft zu unterstützen und auch zu helfen. In so Phasen bracht eine neuformierte Mannschaft diese Hilfe. Denn am Ende des Tages kann man sich aus so einer Situation nur selbst herausziehen.