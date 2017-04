Ganz gut gespielt – aber dennoch: Erneut verloren. Das 1:2 in Nürnberg trifft den KSC ins Mark. Der Abstieg in Liga drei rückt durch diese erneute Auswärtsenttäuschung noch näher.

Die Niederlage im Frankenland war die sechste sieglose Partie, die das KSC Team in den sieben zuletzt ausgetragenen Spielen hinnehmen musste. Eine bittere Bilanz – die eindeutig die Abstiegstendenz belegt. Dadurch bleibt der KSC Tabellenletzter. Zuvor waren die Badener letztmals im Dezember 2011 Träger der Roten Laterne.

Durch dieses Misserfolgserlebnis auf gegnerischem Gelände - Trainer Mirko Slomka muss nun seit 24 Spielen im Ligabetrieb auf einen Auswärtsdreier warten und das ist Negativrekord im deutschen Profifußball - verloren die Badener den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

Schon fünf Zäher mehr als die Badener hat Erzgebirge Aue auf dem Konto. Zum Relegationsplatz beträgt der Abstand auch schon vier Punkte. Die Tendenz des KSC zeigt steil nach unten. Die Badener sind 2017 die Schießbude der Liga mit 18 Gegentreffern. Die Zukunft des KSC wird immer – drittklassiger….

Das 1:2 war mehr als ärgerlich, kam durch zwei "kritisch zu bewertende Strafstöße" – O-Ton- KSC Trainer Slomka - zustande. Richtig. Aber: Es nutzt nichts, es fehlen die Punkte, es fehlen die Erfolgserlebnisse - im Ergebnissport Fußball. So rast der KSC Liga drei entgegen. Der KSC Coach erklärte noch vor den Anpfiff bei den Cluberern: "Es ist nichts vorbei, wir sind noch nahe dran." Doch diese Aussage war nach dem Schlusspfiff Makulatur.

Slomka, mit dessen Ablösung nach der erneuten Niederlage einige gerechnet hatten, ließ das KSC Team abwartend, defensiv agieren. Seine Taktik: Slomka überließ es den Gastgebern, das Spiel zu bestimmen. Das belegt die Ballbesitzquote: Nach zehn Minuten gerade einmal 21,1 Prozent. Doch die KSC Akteure waren da, wenn es notwendig war. Das wiederum zeigt die Zweikampfbilanz über die komplette Partie hinweg. Nach zehn Minuten: stolze 59,4 Prozent aller Duelle gewonnen.

Zur Halbzeit und am Ende der Partie waren es noch immer gute 55,7 Prozent. Beim Ballbesitz lag die Quote nach 93 Minuten bei 44,2 Prozent. Dass der KSC in der Offensive Probleme hatte Chancen zu kreieren, lag an einigen, statistisch belegbaren, Schwächen. Bis zur Halbzeit kam nur eine KSC-Flanke beim Mitspieler an.

Schussgenauigkeit: Zur Halbzeit 20 Prozent, beim Abpfiff konnte dieser Wert auf 44 Prozent gesteigert werden. Während die Passgenauigkeit insgesamt mit 71,45 Prozent in Ordnung war, fehlte es wieder einmal an der Präzision der langen Pässe. 16,6 Prozent - damit lässt sich kaum eine Abwehr auseinander nehmen, kaum ein Konterspiel erfolgreich aufziehen. Die Badener haben sich, im Vergleich zu den schwachen Laufleistungen in den vergangenen Spielen, auf diesem Sektor gesteigert. 119,4 Kilometer sind gut.

Bei den Torschüssen waren die Fächerstädter aktiver als die Nürnberger: 14 zu zwölf pro KSC. Die Gastgeber spielten mehr foul als die Badener. 14 Foulspielen auf Seiten des FCN stehen zehn beim KSC gegenüber. Der Grieche Mavrias hatte die meisten Ballkontakte: 69, war zudem mit 34,16 schnellster KSC´ler. Der eingewechselte Yann Rolim hatte fünf Ballkontakte in fünf Minuten. Spielte da fünf Pässe – alle landeten beim Mitspieler.

Die schwächste Passquote: Keeper Dirk Orlishausen mit 44,44 Prozent. Florian Kamberi schoss am häufigsten: Vier Mal. Ein Treffer gelang dem Eidgenossen dabei nicht. Hiroki Yamada spielte dreimal Foul – „Bestwert“ eines KSC Akteurs. Enrico Valentini wurde fünfmal gefoult. Der Noch-KSC´ler legte die meisten Kilometer zurück: 12,38 km. Yamada sprintete 35 Mal, weit mehr als jeder andere KSC´ler.