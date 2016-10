Fußball: 2. Bundesliga, 9. Spieltag: Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg im Wildparkstadion in Karlsruhe (Baden-Württemberg) am 16.10.2016. Karlsruhes Charalampos Mavrias (l) spielt gegen Nürnbergs Guido Burgstaller.

Kaum gewonnene Zweikämpfe, kaum Ballbesitz zu Beginn

Eine tolle KSC-Serie ging zu Ende. Nach 13 ungeschlagenen Begegnungen im heimischen Wildpark kassierten die Karlsruher wieder eine Niederlage. Und die fiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:3 heftig aus. Dieser Erfolg war für die Franken der erste Sieg beim KSC seit 2003.

Die Hoffnung, dass die Badener nach zwei Spielen ohne Niederlage stabil und souverän auftreten, hat sich in Luft aufgelöst. Nach der Heimniederlage rutschte der KSC auf Rang 15 in der Tabelle ab, befindet sich nun wieder ganz nahe an den Abstiegsplätzen. Acht Punkte nach neun Partien - eine mächtig magere Ausbeute.

Es eine Partie, bei der die KSC-Profis in Phasen eine beängstigende Zweikampfbilanz ablieferten. Nach 20 Minuten: 20 Prozent gewonnene Duelle. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Schützlinge von Trainer Tomas Oral zudem magere 31 Prozent Ballbesitz.

In der 36. Minute traf der erste Schuss eines KSC-Spielers - es war Moritz Stoppelkamp - das Gästegehäuse. Die bitteren Bilanzen beim Seitenwechsel: 40 Prozent Ballbesitz. Gerade mal 34 Prozent gewonnener Zweikämpfe. Bei den Kopfballduellen waren es gar nur 24 Prozent. Beim Schlusspfiff konnten die Karlsruher 48 Prozent Ballbesitz vorweisen.

Auch in den anderen Zahlen-Duell liege die Franken vorne

Die Verbesserung des Wertes kam auch daher, weil sich der FCN nach der sicheren Führung in die Defensive zurückzog. Die Zweikampfbilanz bei Ende der Partie: Mit 43 Prozent noch immer negativ. Erschreckend schwach die Bilanz der Kopfballduelle: Nur 29,2 Prozent davon gewannen die Fächerstädter.

Auch bei der Laufstrecke waren die Franken etwas engagierter: Die KSC-Spieler spulten 110,66 Kilometer ab, die Club-Spieler 112,26 Kilometer. Bei den Sprints hatte der KSC die Nase vorn: 223 zu 181.

Enrico Valentini legte 28 Sprints auf den Rasen - die meisten aller KSC-Profis. Zudem hatte der Pechvogel, der den Handelfmeter vergab, die meisten Ballaktionen: 76, gemeinsam mit Dennis Kempe. Moritz Stoppelkamp, der sich wegen "eines Ziehens im Oberschenkel" auswechseln ließ, schoss am häufigsten: Drei mal.

Hoffer als Spitzenreiter bei den Zweikämpfen

Die meisten Torschussvorlagen gaben der eingewechselte Manuel Torres und Linksverteidiger Dennis Kempe. Jeweils zwei. Die beste Laufleistung hatte Hiroki Yamada mit 11,08 Kilometer. Innenverteidiger Bjarne Thoelke gewann von 14 Zweikämpfen acht, in der Luft drei von sechs.

Von den 28 Pässen Thoelkes landeten 14 beim Mitspieler. Innenverteidigerkollege David Kinsombi gestaltete von acht Zweikämpfen zwei siegreich. Von fünf Kopfballduellen - eines. Angreifer Jimmy Hoffer gewann von 14 Duellen immerhin acht. Schnellster Spieler war der Schweizer Florian Kamberi mit 33,41 Kilometer pro Stunde.