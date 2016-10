Anzeige

Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison standen die ambitionierten Nürnberger vor der anspruchsvollen Aufgabe, auch in dieser Spielzeit wieder an der Spitze der 2. Liga mitzuspielen. Zunächst wollte das nicht wirklich klappen, die Franken legten einen regelrechten Fehlstart hin. Aus den ersten sechs Partien holten sie lediglich zwei Punkte.

Nürnberger Defensive wackelt immer wieder mächtig

Auch im Pokal hatte man mit Viktoria Köln viel Mühe (7:6 i.E.). Erst der Sieg gegen Bielefeld (3:1) am siebten Spieltag schien den Knoten zu lösen. Immerhin ließen die Nürnberger anschließend ein 2:0 gegen Union Berlin folgen. Der 1. FCN hat sich nach unruhigen Monaten stabilisiert.

Nach dem überraschenden Abgang von René Weiler, der zum belgischen Top-Club RSC Anderlecht wechselte, musste der "Club" schnell reagieren und lotste Alois Schwartz von Ligakonkurrent Sandhausen zu sich. Im Gegenzug verlor man mit Niclas Füllkrug seinen Torjäger nach Hannover. Tore geschossen werden natürlich trotzdem. 14 an der Zahl bislang in der Liga. Alleine fünf Treffer gingen auf das Konto von Guido Burgstaller. Allerdings wackelt die Defensive kräftig. 18 Gegentore sind eine klare Aussage. Lediglich zuletzt gegen Berlin hielt sich der "Club" hinten schadlos.

Übrigens: Raphael Schäfer ist mit 37 Jahren der dienstälteste Profi des Vereins und geht in seine 15. Saison im FCN-Trikot. In der abgelaufenen Saison hatte er noch sein Karriereende verkündet, die Entscheidung dann revidiert. Schäfer verlängerte um ein Jahr bis Sommer 2017. "Es ist klasse, weiter Teil dieses erfolgshungrigen Teams zu sein. Ich will an seiner Entwicklung Teil haben und werde dafür alles tun. Ich bin fit und voller Tatendrang", sagte Nürnberger Torwart nach seiner Vertragsverlängerung.

Der KSC gewann vier der letzten sechs Spiele gegen Nürnberg. In der Vorsaison sicherten sich die Badener im heimischen Wildparkstadion einen 2:1-Erfolg. Beim 1. FCN trennte man sich 0:0 Unentschieden. Doch so gut die jüngste Bilanz ist. Noch hat der "Club" im direkten Vergleich ganz leicht die Nase vorne. In 56. Duellen gewannen die Karlsruher 19 Mal, Nürnberg 21 Mal. Die anderen 16 Mal wurden die Punkte geteilt.