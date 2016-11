Nächste Pleite: KSC verliert auch in Heidenheim

Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC, 12. Spieltag am 04.11.2016 in Voith-Arena, Heidenheim. Karlsruhes Trainer Tomas Oral hält die Hand vor das Gesicht.

Im zweiten badisch-schwäbischen Duell innerhalb weniger Tage musste KSC-Cheftrainer Tomas Oral seine Startelf gleich mehrfach umbauen und brachte mit Torwart Rene Vollath, Bjarne Thoele, Matthias Bader, Manuel Torres und Dimitris Diamantakos gleich fünf neue Akteure im vergleich zum 1:3 gegen Stuttgart.

Nach zehn Minuten die erste Chance für die Gäste. Moritz Stoppelkamp setzt Florian Kamberi in Szene, der aber klar am Tor vorbeiköpft. Kurze Zeit später versuchte sich Diamantakos, traf aber nur das Außennetz.

Yamada trifft per Kopf - Schnatterer gleicht aus

Die dritte gute Chance passte dann aber. Hiroki Yamada traf nach 27 Minuten per Kopf zum 0:1 für den KSC. Vorangegangen war die zweite Ecke für die Gäste. Der Ball wurde vom Fünfmeterraum von Verhoek unglücklich abgewehrt, am Elfmeterpunkt stand der Japaner vollkommen alleine und hatte so keine Mühe.

Nur wenige Augenblicke später hatte erst Diamantakos die Chance zu erhöhen, auf der Gegenseite scheiterte Tim Skarke mit dem möglichen Ausgleich auf dem Fuß (32.). Das Spiel nahm nun deutlich an Temppo auf, ehe Torres einmal Skarke unsanft im Strafraum stoppte. Die Folge: Elfmeter für Heidenheim. Marc Schnatterer ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und stellte in der 36. Minute das 1:1 her.

Kurz vor der Halbzeitpause dann der Schock für Dennis Kempe. Der Verteidiger verletze sich am Oberschenkel und zeigte sofort an, dass es nicht weitergeht. Fast hätte Heidenheims Arne Feick die Überzahlsituation genutzt, um nach einem Eckball einen Treffer zu erzielen. Der Ball katschte an die Latte.

Griesbeck dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie dann zusehens, beide Teams neutralisierten sich. Torres aus der Distanz (65.) hatte die beste Gelegenheit. Sein Schuss landete aber direkt in den Armen des Heidenheimer Schlussmanns. Auf der Gegenseite prüfte einmal mehr Skarke aus der Distanz Vollath (70.) und auch Arne Feick versuchte sich einmal (75.).

In der Schlussphase hatte Heidenheim die durchaus besseren Gelegenheiten. Glück, dass Bard Finne im Rasen hängen blieb (80.). Wenig später schlug es dann aber doch hinter Vollath ein. Eine Ecke bekam der KSC nicht richtig geklärt. Schnatterer durfte noch ein zweites Mal in den Strafraum flanken und fand dort Sebastian Griesbeck. Der ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und stellte in der 83. Minute auf 2:1 für die Hausherren.

Aufstellung Karlsruher SC: Vollath - Bader, Thoelke, Kinsombi, Kempe (46. Sallahi) - Prömel (87. Rolim) - Torres, Yamada, Stoppelkamp - Diamantakos (71. Hoffer), Kamberi.