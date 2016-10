Magere Leistung des KSC: Der VfB-Sieg ist (leider) verdient

Anzeige

Nur St. Pauli traf noch seltener

In der 45. Begegnung gab es den 28. schwäbischen Sieg für den VfB. Dieser Derbyerfolg war der erste Auswärtssieg des VfB in der laufenden Spielrunde. Schlimm für den Karlsruher SC: Dieses 1:3 war die zweite Heimniederlage in Folge, nachdem die Badener zuvor in 13 Spielen im heimischen Wildpark ohne Niederlage geblieben waren. Eine bittere momentane Bilanz - und ein Grund dafür, dass der KSC mitten im Abstiegskampf steckt.

Fast noch schlimmer: Erst acht Treffer gelangen den Schützlingen von Trainer Tomas Oral in den ersten 11 Partien. Nur der Tabellenletzte St. Pauli traf seltener. Ein weiteres Argument, warum der VfB zu Recht die Oberhand behielt: Die Gäste liefen einfach mehr. Die Badener legten magere 107,14 Kilometer zurück, die Stuttgarter Profis brachten es auf 110, 8 Kilometer. Immerhin hatte der KSC bei den Sprints die Nase vorn: 204 zu 194 stand da am Ende zu Buche.

Die Karlsruher begannen wie zuletzt immer: abwartend. Daher lag der Ballbesitz nach rund zwanzig Minuten bei nur 40 Prozent. Bei Ende der Partie konnte diese Bilanz verbessert werden, auch weil man mit aller Macht den Rückstand aufholen wollte. KSC: 52,6 Prozent Ballbesitz.

Dass der größere Ballbesitz nicht zum Erfolg führte, lag auch an der mäßigen Zweikampfbilanz: Nur 47,8 Prozent aller Duelle konnten KSC-Akteure siegreich gestalten. Die Passquote des KSC war gut: 76,5 zu 70,2 Prozent pro KSC. Bei den Pässen im Angriffsdrittel lautet die Bilanz gar 64 zu 54 Prozent. Dem KSC gelangen 34 Pässe in den gegnerischen Strafraum, den Schwaben nur 30.

So haben sich die KSC-Akteure geschlagen

Zwei Schüsse hatten die Karlsruher bis zur Minute zwanzig abgefeuert. Keiner traf das von Langerak gehütete Gästegehäuse. Bei Schlusspfiff hielten die Statistiker fest, dass der KSC insgesamt 14 Torschüsse abgegeben hat. Vier davon trafen das Gästetor. Darunter der Elfmeterschuss von Moritz Stoppelkamp. Der Außenbahnspieler hat vor der Rekordkulisse von fast 28.000 Fans die meisten Schussversuche abgegeben: fünf. "Stoppel" sprintete zudem am häufigsten: 27 Mal.

Der erneut emsige Hiroki Yamada hatte die meisten Ballaktionen: 78. Jimmy Hoffer suchte die meisten Zweikämpfe: 28. Grischa Prömel lief, wie schon so oft zuvor, am meisten: 11,39 Kilometer. Florian Kamberi war der schnellste Spieler mit 34,68 Kilometern pro Stunde, aber auch der Akteur mit der schwächsten Passquote von nur 63,34 Prozent.

Linksverteidiger Dennis Kempe bestritt 15 Zweikämpfe in den 90 Minuten, davon hat er fünf gewonnen. Innenverteidiger David Kinsombi gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe. 14 von 25 der von ihm gespielten Pässe landeten beim Mitspieler. Charalampos Mavrias enttäuschte erneut. Der Grieche führte nur fünf Zweikämpfe, davon gewann er drei. Er hatte 21 Ballkontakte in 56 Minuten.